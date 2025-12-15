Lionel Messi: हैंडशेक करने के लिए 1 करोड़ रुपये... दिल्ली में आज दिखेगा लियोनेल मेसी का मैजिक; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi Delhi Tour Today: अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के अंतिम चरण पर है, जहां वह आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। मेसी के दिल्ली टूर को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक नियम लागू कर दिए हैं, ताकि कोलकाता में हुई भीड़ और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति दोबारा न बने। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, मेसी से पर्सनल मुलाकात, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कंपनी 1 करोड़ रुपये तक खर्च कर रही हैं।

Lionel Messi in Delhi Schedule: मेसी का दिल्ली शेड्यूल मेसी सोमवार यानी 15 दिसंबर को दिल्ली के अरुण स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और मुख्य कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होंगे। स्टेडियम के आसपास जन आवागमन लगभग सुबह 11 बजे से शुरू होने की संभावना है। इसलिए सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

लीला पैलेस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एयरपोर्ट से होटल तक लगभग 30 मिनट का सफर है, लेकिन Leela Palace के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी है। सुरक्षा को इतना मजबूत बनाया गया है कि इसे एक तरह का अटूट किला कहा जा सकता है। मेसी यहां एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगे। इसके बाद वह होटल में आयोजित करीब 50 मिनट के मीट एंड ग्रीट में हिस्सा लेंगे। मेसी एक सांसद के आवास जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल हैं, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआइएफएफ) के तीन कार्यकाल तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

हैंडशेक के लिए करोड़ों होटल में कुछ चुनिंदा VIP और कॉर्पोरेट मेहमानों के लिए एक निजी ‘मीट एंड ग्रीट’ रखा गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंपनियों ने मेसी से मिलने के लिए 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए हैं।

इसी आवास पर मेसी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन काउचीनो से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन और कुछ अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारी भी इस विशेष बैठक में शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते है। हालांकि, पीएम मोदी सोमवार को जार्डन के लिए रवाना होंगे। इन उच्चस्तरीय मुलाकातों के बाद मेसी का काफिला ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के लिए रवाना होगा, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी मेसी को देंगे तोहफा कार्यक्रम के तहत 3:55 से 4:15 बजे तक 22 बच्चों के लिए एक विशेष फुटबॉल क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा, जहां मेसी उन्हें फुटबॉल के टिप्स देंगे। इसके बाद मैदान के मध्य में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी मेसी को गिफ्त देंगे, जबकि मेसी उन्हें अपने हस्ताक्षर की हुई जर्सी गिफ्ट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेसी सीधे स्टेडियम से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस ने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर और आसपास करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनाल रहेंगे, जो कि भीड़ संभालने का काम करेंगे और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकेंगे। करीब 70 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी इस दौरान इलाके में मौजूद रहेंगे।