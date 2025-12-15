पीएम मोदी से मुलाकात, अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट और... मेसी का दिल्ली दौरा आज, क्यों है खास?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी मेजबानी के लिए तैयारियां चल रही हैं। यह उनके दौरे का आखिरी चरण होगा।
इससे पहले मेसी रविवार को दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचे, जहां अधिकारियों के मुताबिक उन्हें "वर्ल्ड कप-लेवल" की सुरक्षा दी गई थी। यह उनकी चार शहरों की भारत यात्रा का दूसरा दिन था।
क्या है मेसी का प्रोग्राम?
मेसी सोमवार को सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वह शहर के एक होटल में 50 मिनट का 'मीट एंड ग्रीट' सेशन करेंगे और फिर 20 मिनट की बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर मिलने जाएंगे।
इसके बाद अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी एक सांसद के घर जाएंगे, जहां वह भारत में अर्जेंटीना के राजदूत, मारियानो ऑगस्टिन कॉसिनो से भी मिलेंगे। मेसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिलेंगे।
अरुण जेटली स्टेडियम में कई कार्यक्रम
मुलाकातों का दौर खत्म होने के बाद मेसी अरुण जेटली स्टेडियम जाएंगे, जहां कई प्रोग्राम होने वाले हैं। फुटबॉल आइकन दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री करेंगे। उनका शानदार स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी और फिर वह एक फुटबॉल मैदान में जाएंगे जहां कुछ भारतीय सेलिब्रिटी एक मैच में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह खिलाड़ियों से मिलेंगे।
एक फुटबॉल क्लिनिक है जिसमें 22 बच्चे हिस्सा लेंगे, यह दोपहर 3.55 बजे से 4.15 बजे तक होगा। इसके बाद मेसी मैदान के बीच में जाएंगे, जहां दो भारतीय क्रिकेटर उन्हें एक तोहफा देंगे। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी दोनों को दो पहले से साइन की हुई जर्सी देंगे।
इस बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियों की घोषणा की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग मना है और गाड़ी टो करने और जुर्माना लगाने का नियम लागू है। लोगों को भीड़ से बचने के लिए मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
