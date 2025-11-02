Language
    भारतीय खेल जगत में फैली शोक की लहर, 20 साल की राष्‍ट्रीय खिलाड़ी की ट्रेन से गिरकर हुई मौत

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:32 PM (IST)

    महाराष्‍ट्र के 20 साल के राष्‍ट्रीय तीरंदाज की राजस्‍थान के कोटा स्‍टेशन पर ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अर्जुन सोनावले अपने टीम के साथियों और कोच के साथ घर लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि शाम करीब 8:30 बजे ट्रेन धीमी हुई, तब अर्जुन डिब्‍बे के दरवाजे पर खड़े थे। भोजन लेने के लिए उतरने से पहले ही वो फिसल गए और ट्रेन व प्‍लेटफॉर्म के बीच गिर गए। 

    20 साल के तीरंदाज की मौत

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय खेल जगत शोक में डूब गया है। महाराष्‍ट्र के 20 साल के तीरंदाज की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जानकारी मिली है कि 20 साल के तीरंदाज की मौत राजस्‍थान के कोटा स्‍टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई।

    पुलिस के मुताबिक नासिक के अर्जुन सोनावले पंजाब के भटिंडा में एक इवेंट में हिस्‍सा लेने के बाद अपने टीम के साथियों और कोच के साथ घर लौट रहे थे। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि अर्जुन बस्‍ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्‍पेशल ट्रेन से अपने साथियों के साथ महाराष्‍ट्र लौट रहे थे।

    पुलिस ने कहा, शाम करीब 8:30 बजे, कोटा स्‍टेशन पर ट्रेन रुकने वाली थी। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी। तब अर्जुन ट्रेन के कोच बी4 के दरवाजे पर कुछ अन्‍य लोगों के साथ खड़े थे। उन्‍हें भोजन के लिए दूसरे कोच के पास जाना था। उनका पैर फिसला और वो ट्रेन व प्‍लेटफॉर्म के बीच गिर गए।

    ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों और रेलवे स्‍टाफ ने अर्जुन को खींचा और एमबीएस अस्‍पताल पहुंचाया। पुलिस ने कहा कि बाद में आर्चरी टीम के दो सदस्‍य, जो अर्जुन के रिश्‍तेदार भी हैं, उन्‍होंने तीरंदाज को प्राइवेट अस्‍पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    जीआरपी के अधिकारी दालचंद सैन ने कहा कि पोस्‍ट-मार्टम करने के बाद रविवार की सुबह रिश्‍तेदारों को मृत का शरीर सौंप दिया गया। टीम मैनेजर अनिल कमलापुरे ने कहा कि अर्जुन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और राज्‍य व राष्‍ट्रीय स्‍तर के आर्चरी इवेंट्स में आठ मेडल जीत चुके थे।

