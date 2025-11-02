स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय खेल जगत शोक में डूब गया है। महाराष्‍ट्र के 20 साल के तीरंदाज की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जानकारी मिली है कि 20 साल के तीरंदाज की मौत राजस्‍थान के कोटा स्‍टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई।

पुलिस के मुताबिक नासिक के अर्जुन सोनावले पंजाब के भटिंडा में एक इवेंट में हिस्‍सा लेने के बाद अपने टीम के साथियों और कोच के साथ घर लौट रहे थे। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि अर्जुन बस्‍ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्‍पेशल ट्रेन से अपने साथियों के साथ महाराष्‍ट्र लौट रहे थे।

पुलिस ने कहा, शाम करीब 8:30 बजे, कोटा स्‍टेशन पर ट्रेन रुकने वाली थी। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी। तब अर्जुन ट्रेन के कोच बी4 के दरवाजे पर कुछ अन्‍य लोगों के साथ खड़े थे। उन्‍हें भोजन के लिए दूसरे कोच के पास जाना था। उनका पैर फिसला और वो ट्रेन व प्‍लेटफॉर्म के बीच गिर गए।

ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों और रेलवे स्‍टाफ ने अर्जुन को खींचा और एमबीएस अस्‍पताल पहुंचाया। पुलिस ने कहा कि बाद में आर्चरी टीम के दो सदस्‍य, जो अर्जुन के रिश्‍तेदार भी हैं, उन्‍होंने तीरंदाज को प्राइवेट अस्‍पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।