सुंदरगढ़ में राशन दुकान से बंदूक की नोक पर लूट, माओवादियों का हाथ होने की आशंका

सुंदरगढ़ जिले के केबलांग थाना क्षेत्र में बांको पत्थर खदान के पास पुनिया राय राशन दुकान से सशस्त्र लुटेरों ने राशन सामग्री और नकदी लूट ली। यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। पूर्व में माओवादियों द्वारा विस्फोटक लूट की घटना में दुकानदार पुनिया के पिता मनोज राय से पुलिस ने पूछताछ की थी।

जागरण संवाददाता, सुंदरगढ़। जिले के केबलांग थाना क्षेत्र के बांको पत्थर खदान के पास स्थित पुनिया राय की राशन दुकान से आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र लुटेरों ने रात करीब साढ़े नौ बजे राशन सामग्री व नकदी लूट लिया है। 27 मई को माओवादियों के द्वारा पांच टन विस्फोटक लूट की घटना में पुलिस के द्वारा दुकानदार पुनिया के बेटे मनोज राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। पुलिस मुखबिर के संदेह में माओवादियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका है। केबलांग पुलिस इसी जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केबलांग थाना क्षेत्र मे बांको पत्थर खदान के पास स्थित पुनिया राय की दुकान में मंगलवार की रात करीब साढ़े नौ बजे सात-आठ नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे पहुंचे। उन्होंने दुकानदार के परिवार वालों को बंधक बनाने के साथ राशन सामग्री व नकदी लूट लिया और फरार हो गए।

इसमें माओवादियों का हाथ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र को काफी संवेदनशील माना जाता है एवं इस क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधि बनी हुई है। 27 मई 2025 को बांको पत्थर खदान के लिए जा रहे विस्फोटक भरे वाहन को लूट लिया गया था।

पांच टन के करीब विस्फोटक लूट के बाद पुलिस, सीआरपीएफ, डीवीएफ, झारखंड जगुआर, एसओजी टीम की ओर से आपरेशन चलाकर करीब तीन टन विस्फोटक विभिन्न स्थानों से बरामद किया गया है। विस्फोटक लूट कांड के बाद संदेह के आधार पर बांको में राशन दुकान चलाने वाले पुनिया राय के बेटे मनोज राय को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था एवं पूछताछ की गई थी।