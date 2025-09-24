Language
    विदा लेते हुए भी कई राज्यों को भिगो रहा मानसून, पढ़ें यूपी-बिहार के अलावा अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:11 AM (IST)

    मानसून उत्तर भारत से लौटने लगा है लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई है और कई जिलों में बाढ़ आ गई है।

    कोलकाता में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग राज्यों में तबाही मचाने के बाद मानसून ने उत्तर भारत से वापसी शुरू कर दी है। हालांकि, लौटते हुए भी मानसूनी हवाएं कई राज्यों पर कहर बरसा रही हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

    वहीं, मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और असम समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।

    पश्चिम बंगाल में बारिश से 10 की मौत

    बीते दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी मौसम ने अचानक करवट ले लिया। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जोरदार बारिश के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य सरकार ने स्कल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं।

    वहीं, कल यानी 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिससे आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

    ऑरेंज अलर्ट

    मौसम विभाग ने उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर झारखंड में रांची समेत कई जिलों में तेज बरसात होने की संभावना है।

    उत्तराखंड में खिली धूप

    मानसून की विदाई के साथ उत्तराखंड को भी बारिश से राहत मिल गई है। देहरादून समेत कई इलाकों में मंगलवार को तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखने को मिला।

    यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

    उत्तर प्रदेश को अगले 2 दिनों तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राज्य में 24 और 25 को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं, 26 सितंबर से सूबे में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी समेत पूर्वी यूपी की कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।

    बिहार की राजधानी पटना समेत नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, सिवान, सारण और समस्तीपुर में भी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

    दिल्ली में सताएगी उमस भरी गर्मी

    मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अगले तीन दिन तक बारिश न होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

