विदा लेते हुए भी कई राज्यों को भिगो रहा मानसून, पढ़ें यूपी-बिहार के अलावा अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

मानसून उत्तर भारत से लौटने लगा है लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई है और कई जिलों में बाढ़ आ गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग राज्यों में तबाही मचाने के बाद मानसून ने उत्तर भारत से वापसी शुरू कर दी है। हालांकि, लौटते हुए भी मानसूनी हवाएं कई राज्यों पर कहर बरसा रही हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और असम समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।

पश्चिम बंगाल में बारिश से 10 की मौत बीते दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी मौसम ने अचानक करवट ले लिया। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जोरदार बारिश के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य सरकार ने स्कल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं।