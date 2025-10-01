Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Odisha News: एम्बुलेंस अटकी तो खुद सड़क पर उतरे राउरकेला एसपी, लोग बोले- अधिकारी हो तो ऐसा

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:35 PM (IST)

    राउरकेला में दुर्गापूजा की नवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के रास्तों पर जाम लग गया जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। एसपी नितेश वाधवानी ने खुद सड़क पर उतरकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और ट्रैफिक कंट्रोल किया। शहरवासियों ने एसपी की तत्परता की सराहना की। एसपी ने नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रखने की बात कही और श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image
    राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी बनाया एंबुलेंस के लिए रास्ता

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। दुर्गापूजा की नवमी पर राउरकेला शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह खचाखच हो गया। भंज भवन से लेकर मेलण पड़िया तक हर रास्ते पर हजारों की भीड़ उमड़ी।

    जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें और जाम ने पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी। अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में लोग पंडालों तक पहुंचे। जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई।

    इसी दौरान जब शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई तो राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी मौके पर खुद सक्रिय दिखे। वर्दी में वे सीधे सड़क पर उतरे और लोगों को किनारे करते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने खुद हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल किया और जाम में फंसे वाहनों को निकालने की कोशिश की।शहरवासियों ने एसपी की इस तत्परता को देखकर राहत की सांस ली और कई लोगों ने इसे मानवीय संवेदनशीलता का मिसाल बताया।

    पंडालों के बाहर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद उमस भरे मौसम और भीड़ की अधिकता से पुलिस के पसीने छूट गए। एसपी वाधवानी ने अपील करते हुए कहा कि त्योहार आनंद और श्रद्धा का पर्व है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी है।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और जनजीवन से जुड़ी आवश्यक सेवाओं विशेषकर एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रखना है।

    उन्होंने श्रद्धालुओं से संयम बरतने, भीड़भाड़ में अनावश्यक रुकने से बचने और सहयोग देने की अपील की।राउरकेला में इस बार पंडालों पर आकर्षण इतना बढ़ा कि हर नुक्कड़ पर जनसमुद्र दिखाई दिया।

    प्रशासन भले ही भीड़ से जूझता रहा हो, मगर एसपी का सड़क पर उतरना जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल रहा कि पुलिस हर हाल में उनके साथ खड़ी है।

    यह भी पढ़ें- रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना! देरी से चलेंगी ओडिशा से गुजरने वाली 12 ट्रेनें

    यह भी पढ़ें- Odisha News: केेंद्रापाड़ा में सड़क पर घूमता दिखा 12 फुट लंबा मगरमच्छ, लोगों में दहशत