Odisha News: एम्बुलेंस अटकी तो खुद सड़क पर उतरे राउरकेला एसपी, लोग बोले- अधिकारी हो तो ऐसा

राउरकेला में दुर्गापूजा की नवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के रास्तों पर जाम लग गया जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। एसपी नितेश वाधवानी ने खुद सड़क पर उतरकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और ट्रैफिक कंट्रोल किया। शहरवासियों ने एसपी की तत्परता की सराहना की। एसपी ने नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रखने की बात कही और श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। दुर्गापूजा की नवमी पर राउरकेला शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह खचाखच हो गया। भंज भवन से लेकर मेलण पड़िया तक हर रास्ते पर हजारों की भीड़ उमड़ी। जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें और जाम ने पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी। अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में लोग पंडालों तक पहुंचे। जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। इसी दौरान जब शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई तो राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी मौके पर खुद सक्रिय दिखे। वर्दी में वे सीधे सड़क पर उतरे और लोगों को किनारे करते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने खुद हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल किया और जाम में फंसे वाहनों को निकालने की कोशिश की।शहरवासियों ने एसपी की इस तत्परता को देखकर राहत की सांस ली और कई लोगों ने इसे मानवीय संवेदनशीलता का मिसाल बताया।