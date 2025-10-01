रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना! देरी से चलेंगी ओडिशा से गुजरने वाली 12 ट्रेनें

खड़गपुर रेलखंड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 2 से 13 अक्टूबर 2025 तक ओडिशा से गुजरने वाली 12 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस पुरी-सियालदह एक्सप्रेस पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें देरी से चलेंगी। यात्रियों को 10 अक्टूबर को विशेष सावधानी बरतनी होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने का आग्रह किया है।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। खड़कपुर रेलखंड में 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण 12 प्रमुख मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, जो ओडिशा होकर चलती है, के परिचालन में विलंब होगा। इनमें पोरबंदर से शालीमार के बीच चलने वाली 12905 एक्सप्रेस 8 अक्टूबर को 75 मिनट की देरी से रवाना होगी, जबकि 9 अक्टूबर को यह ट्रेन पोरबंदर से तीन घंटे की देरी से खुलेगी। इसी प्रकार पुरी से सियालदह जाने वाली 22202 एक्सप्रेस भी 9 अक्टूबर को 90 मिनट की देरी से चलेगी। पुणे से हावड़ा जाने वाली 12129 एक्सप्रेस उसी दिन तीन घंटे की देरी से रवाना होने की घोषणा की गई है।

10 अक्टूबर को यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दिन कई गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। सिकंदराबाद से शालीमार जाने वाली 22850 एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से चलेगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस–हावड़ा मेल 90 मिनट पीछे होगी और पुरी से हावड़ा जाने वाली 12838 एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से रवाना होगी। यही ट्रेन 12 दिसंबर को भी 90 मिनट की देरी से चलेगी। अन्य गाड़ियों में जगदलपुर से हावड़ा जाने वाली 18006 एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को दो घंटे लेट होगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शालीमार जाने वाली 12101 एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को 80 मिनट की देरी से चलेगी, जबकि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए चलने वाली 22504 एक्सप्रेस 60 मिनट पीछे होगी।