Bihar New Rail Line: रेलवे ने दिया नया अपडेट, 75 KM वाली सुल्तानगंज-कटोरिया रेल लाइन का काम इस दिन से होगा शुरू

Bihar New Rail Lineरेलवे ने कुल 75 किमी दूरी वाली भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ-कटोरिया रेल लाइन को हरी झंडी दे दी है। इस पर दुर्गा पूजा के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस रेल लाइन के निर्माण के बाद देवघर से अजगैबीनाथ का सफर शिव भक्त आसानी से कर सकेंगे।

जागरण संवाददाता, भागलपुर/देवघर। Bihar New Rail Line देवघर-अजगैबीनाथ को सीधे जोड़ने के लिए अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज) – कटोरिया रेल लाइन का काम जल्द ही चालू हो जाएगा। रेलवे ने इस बाबत निर्णय ले लिया है। उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के बाद 75 किलोमीटर की इस रेल परियोजना का काम शुरू होने के बाद शिवभक्तों को यह सुकून देगा कि आने वाले समय में वह अजगैबीनाथ से जल भरकर ट्रेन में बैठकर सीधे बाबाधाम आ जाएंगे। अभी दोनों तीर्थधाम के बीच की दूरी 131 किमी है जो घटकर 101 किमी हो जाएगी। अभी यात्रियों को घूमकर आना पड़ता है।

इसके पूरा होने से भागलपुर और देवघर सहित पूरे देश के शिव भक्तों को रेलगाड़ी के माध्यम से सफर करने में आसानी होगी। रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि इस परियोजना की कुल लंबाई 74.8 किमी है और इस रास्ते में असरगंज, तारापुर और बेलहर भी पड़ता है। इस प्रस्तावित रेल खंड में सुल्तानगंज और कटोरिया के साथ-साथ असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सूयाबथान में ठहराव दिया गया है। रेलवे के मुताबिक कटोरिया एक जंक्शन स्टेशन बनेगा। अभी कटोरिया स्टेशन बांका–जसीडीह रेल लाइन पर पड़ता है। परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं के जल लेकर देवघर तक जाने में आसानी होगी।

परियोजना पर आएगा 1261 करोड़ का खर्च पूरी परियोजना पर नवीनतम अनुमानों के मुताबिक लगभग 1261 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अभी सुल्तानगंज से देवघर की दूरी वाया भागलपुर,बांका,कटोरिया लगभग 131 किलोमीटर है जो नई लाइन के बन जाने के बाद घटकर लगभग 101 किलोमीटर हो जाएगी । जिससे सुल्तानगंज और देवघर के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी।

रेल परियोजना से तीर्थयात्रियों का सपना होगा साकार 25 साल पुरानी और लंबित सुल्तानगंज-देवघर रेल परियोजना को गति मिल गयी है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ धाम और बिहार के अजगैबीनाथ के बीच सीधी रेल परियोजना शिवभक्तों को सुकून देगा। अजगैबीनाथ से देवघर के बीच इस रेल परियोजना का सपना 25 साल पहले देखा गया था। सांसद डा. निशिकांत दुबे ने इसके लिए लगातार पहल किया। एक महीना पहले ही रेल मंत्री ने सांसद को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी स्वीकृति हो चुकी है।

जानकारी हो कि संताल परगना में रेल और रेल परियोजना नहीं थी। देवघर से गोड्डा की सीधी रेल लाइन नहीं थी। एक साल पहले 2024 में पीएम गति शक्ति योजना के तहत देवघर से मोहनपुर के बीच नयी रेल लाइन का उदघाटन प्रधानमंत्री ने किया इसके बाद तो इस योजना से संताल और अंग प्रदेश में योजनाओं की झरी लग गयी है।