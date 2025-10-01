Language
    Odisha News: केेंद्रापाड़ा में सड़क पर घूमता दिखा 12 फुट लंबा मगरमच्छ, लोगों में दहशत

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    केंद्रापाड़ा जिले के पट्टामुंडई में दुर्गा पूजा के दौरान एक 12 फुट लंबा मगरमच्छ सड़क पर दिखने से दहशत फैल गई। लोअर बालिपाड़ा गांव में मुख्य सड़क पर मगरमच्छ को देखकर लोग डर गए और घरों में दुबक गए। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया ताकि मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सके। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल है।

    केेंद्रापाड़ा में सड़क पर घूमता दिखा 12 फुट लंबा मगरमच्छ। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। केंद्रापाड़ा जिले के पट्टामुंडई क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब एक 12 फुट लंबा मगरमच्छ अचानक सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। दुर्गा पूजा उत्सव के बीच इस विशालकाय जीव के प्रकट होने से लोग दहशत में आ गए और सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

    मगरमच्छ को पट्टामुंडई नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित लोअर (ताला) बालिपाड़ा गांव की मुख्य सड़क पर देखा गया। चश्मदीदों के अनुसार, वह काफी देर तक सड़क पर ही मौजूद रहा।

    दुर्गा पूजा के बीच बढ़ी दहशत

    स्थानीय लोग पूजा पंडाल में व्यस्त थे, तभी अचानक सड़क पर इस मगरमच्छ को देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। लोगों ने पहले तो अपने घरों के दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं और फिर वन विभाग को सूचना दी।

    वन विभाग को सूचना

    घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग से संपर्क किया। विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई है ताकि मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर नदी या उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके।

    स्थानीय लोगों में भय का माहौल

    गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में समय-समय पर मगरमच्छ देखे जाते हैं, लेकिन इस बार उसका आकार और सड़क पर खुलकर घूमना लोगों के लिए खौफनाक अनुभव रहा। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग डर के कारण घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं।