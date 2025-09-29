Ration Card eKYC: राशन कार्ड वालों ध्यान दें! 30 सितंबर तक जरूर करवाएं ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त चावल

ओडिशा में ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 16 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है जिसके कारण उन्हें मुफ्त चावल मिलना बंद हो सकता है। आपूर्ति मंत्री ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया है। ई-केवाईसी में 30 हजार से अधिक परिवार अयोग्य पाए गए हैं और 6 लाख से अधिक मृतकों की पहचान हुई है। ने

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि अब बस एक दिन दूर है। 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी न करने वालों को मुफ्त चावल नहीं मिलेगा। बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी अब तक 16 लाख 36 हजार लाभुक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपूर्ति मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने 30 जून से ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, उनका राशन रोक दिया गया।

30 हजार से ज्यादा परिवार अयोग्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो लोग 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्हें फिर से राशन मिलेगा। अब यह अवधि समाप्त होने वाली है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में अब तक 30 हजार से अधिक परिवार अयोग्य पाए गए हैं, जबकि 6 लाख 38 हजार मृत व्यक्ति की हुई पहचान हुई है।