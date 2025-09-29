Ration Card eKYC: राशन कार्ड वालों ध्यान दें! 30 सितंबर तक जरूर करवाएं ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त चावल
ओडिशा में ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 16 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है जिसके कारण उन्हें मुफ्त चावल मिलना बंद हो सकता है। आपूर्ति मंत्री ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया है। ई-केवाईसी में 30 हजार से अधिक परिवार अयोग्य पाए गए हैं और 6 लाख से अधिक मृतकों की पहचान हुई है। ने
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि अब बस एक दिन दूर है। 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी न करने वालों को मुफ्त चावल नहीं मिलेगा। बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी अब तक 16 लाख 36 हजार लाभुक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं।
आपूर्ति मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने 30 जून से ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, उनका राशन रोक दिया गया।
30 हजार से ज्यादा परिवार अयोग्य
सरकार ने घोषणा की थी कि जो लोग 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्हें फिर से राशन मिलेगा। अब यह अवधि समाप्त होने वाली है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में अब तक 30 हजार से अधिक परिवार अयोग्य पाए गए हैं, जबकि 6 लाख 38 हजार मृत व्यक्ति की हुई पहचान हुई है।
जिलेवार स्थिति
|जिला
|जनसंख्या
|गंजाम
|1,64,000
|कटक
|91,000
|मयूरभंज
|87,000
|बलांगीर
|83,000
|बालेश्वर
|83,000
|कालाहांडी
|82,000
|देवगढ़
|10,000
डीलर संघ का आरोप
डीलर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि नेटवर्क समस्या और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई लोग ई-केवाईसी नहीं करा पाए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट की समस्या भी सामने आई है। संघ का कहना है कि योग्य लाभुकों को वंचित न किया जाए, इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए।
अयोग्य परिवारों की पहचान
ई-केवाईसी प्रक्रिया में अब तक 30 हजार 125 अयोग्य परिवार और 6 लाख 38 हजार मृत व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में लाभुक सूची से बाहर हो चुके हैं।
