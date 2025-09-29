Odisha Weather: दशहरा की रौनक पर संकट के बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में इस बार दशहरा उत्सव के बीच बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा।

जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर को उत्तर ओडिशा और समीपवर्ती मध्य बंगोपसागर में लो-प्रेशर का गठन होगा। इसके प्रभाव से दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

इस दिन मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति और गंजाम में अधिक बारिश हो सकती है। वहीं, तटीय और आंतरिक ओडिशा के कई हिस्सों में गर्जन-तड़ित के साथ वर्षा की संभावना है।

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान

2 अक्टूबर को दशमी के दिन बारिश और तेज हो सकती है। कालाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गंजाम, गजपति, कटक, मयूरभंज, केंदुझर, नयागढ़, खुर्दा और पुरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 3 अक्टूबर को नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी और बरगढ़ जिलों में जोरदार बारिश होने का अनुमान है।