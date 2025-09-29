Odisha Weather: दशहरा की रौनक पर संकट के बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
ओडिशा में दशहरा उत्सव के दौरान बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर को उत्तर ओडिशा और मध्य बंगोपसागर में लो-प्रेशर बनने से दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है खासकर मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ा गजपति और गंजाम में। 2 अक्टूबर को दशमी के दिन कालाहांडी कंधमाल समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में इस बार दशहरा उत्सव के बीच बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा।
जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर को उत्तर ओडिशा और समीपवर्ती मध्य बंगोपसागर में लो-प्रेशर का गठन होगा। इसके प्रभाव से दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
इस दिन मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति और गंजाम में अधिक बारिश हो सकती है। वहीं, तटीय और आंतरिक ओडिशा के कई हिस्सों में गर्जन-तड़ित के साथ वर्षा की संभावना है।
इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान
2 अक्टूबर को दशमी के दिन बारिश और तेज हो सकती है। कालाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गंजाम, गजपति, कटक, मयूरभंज, केंदुझर, नयागढ़, खुर्दा और पुरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 3 अक्टूबर को नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी और बरगढ़ जिलों में जोरदार बारिश होने का अनुमान है।
वरिष्ठ कृषि मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेन्द्रनाथ पशुपालक ने बताया कि 30 सितंबर को बंगोपसागर में लो-प्रेशर का निर्माण होगा, जो 2 अक्टूबर तक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके बाद यह दक्षिण ओडिशा तट की ओर बढ़ेगा और 3 अक्टूबर तक संभवतः दक्षिण ओडिशा अथवा उत्तरी आंध्र तट को छू सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 30 सितंबर को मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। 1 अक्टूबर यानी नवमी को उत्तर तटीय इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पुरी, गंजाम, नयागढ़ और गजपति जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
दशहरा के दिन होगी झमाझम बारिश
2 अक्टूबर दशमी को दोपहर तक पुरी और गंजाम जिलों सहित तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश होगी, लेकिन दोपहर बाद बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। 3 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। ऐसे में दशहरा की उमंग के बीच लोगों को बारिश से बचाव की तैयारी करनी हो।
