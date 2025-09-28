Language
    ओडिशा में जल्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी तैयार कर रही 250 करोड़ का DPR

    By Bhuwan kishore Tiwari Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:45 PM (IST)

    झारसुगुड़ा के मालीमुंडा में क्रिकेट स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा है जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले एमसीएल ने भी राशि स्वीकृत की थी जिससे निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले खर्च किए गए पैसे बेकार हो जाएंगे?

    झारसुगुड़ा में 250 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम

    संवाद सहयोगी, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा शहर के मालीमुंडा स्थित क्रिकेट स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम निर्माताओं में से एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से इस स्टेडियम के सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा गया है।

    खबर है कि डीपीआर को मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उक्त बातें झारसुगुड़ा के विधायक टंकधर त्रिपाठी ने इस संबंध में जानकारी दी। जिला खेल अधिकारी तुषार मिश्रा ने बताया कि स्टेडियम को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

    हालांकि, मंजूरी मिलने वाली परियोजना में फुटबॉल, लॉन टेनिस और एथलेटिक्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि झारसुगुड़ा में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए एमसीएल के सीएसआर फंड से वर्ष 2013-14 में राशि स्वीकृत की गई थी, इसके लिए मालीमुंडा में 32 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी, 250 करोड़ जिसमें से 19 एकड़ भूमि क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था और र्निमाण कार्य भी शुरु किया गया था।

    नए निर्माण पर उठ रहे सवाल

    पहले चरण में, एमसीएल ने 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। दीवार और संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए धन का उपयोग किया गया था।। 2016-17 में फिर से, इस स्टेडियम (कार्य पूरा करने के लिए, 179,30,751 करोड़ रुपये) परियोजना के लिए लागत का अनुमान लगाया गया।

    2023 में स्टेडियम परिसर में स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए 10 करोड़ 35 लाख 5 हज़ार 212 रुपये और क्रिकेट स्टेडियम के लिए 5 करोड़ 34 लाख 2 हज़ार 885 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा स्टेडियम के विकास की परियोजना का विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत किया गया है, लेकिन उक्त परियोजना को ले कर विभिन्न क्षेत्रों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब तक खर्च किए गए 50 करोड़ रुपये बेकार चले जाएंगे?

    पहले चरण में 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम में बनाई गई गैलरी में केवल बैठने की सुविधा है। इस गैलरी में राष्ट्रीय स्तर के मैचों के लिए बेंच लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

    ऐसे में स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का बनाना ही होगा और गैलरी को तोड़कर दोबारा बनाना होगा, वहीं इस बात पर भी बहस चल रही है कि स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाई जा सकती हैं या नहीं।

    चूंकि एयरपोर्ट पास में ही है, इसलिए नियमों के मुताबिक स्टेडियम में फ्लडलाइट्स नहीं लगाई जा सकतीं। ऐसे में अगर स्टेडियम में फ्लडलाइट्स नहीं लगाई गईं, तो दिन और रात में मैच कैसे खेले जाएंगे? इस पर सवाल उठने लगे हैं। जो भी हो झारसुगुड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब बहुत जल्द पूरा होगा ऐसी आशा क्रिकेट प्रेमियो में देखी जा रही है।

