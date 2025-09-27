Language
    PM मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा- जनता को लूटने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगियों से रहें सावधान

    By Jagran News Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:16 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जनता को लूटा जाता है और केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता। उन्होंने जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। मोदी ने विकास और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि भारत चिप से लेकर शिप तक आत्मनिर्भर बनेगा।

    PM मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा के अमलापाली मैदान में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रहती है, वहां जनता को लूटती है और केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों और मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंचने देती।

    उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस और उसके सहयोगियों से सावधान रहें। मोदी ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जहां राहत दी, वहां कांग्रेस ने कर का अतिरिक्त बोझ डालकर लोगों की जेब ढीली कर दी।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और सुशासन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।

    उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी कम किया, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया। जब हमारी सरकार ने सीमेंट की दर घटाई तो उन्होंने अपना एक नया टैक्स लगा दिया।

    इसी तरह डीजल और पेट्रोल पर जब केंद्र ने टैक्स कम किया, तब कांग्रेस शासित राज्यों ने अलग से टैक्स लगाकर लोगों तक लाभ नहीं पहुंचने दिया। और तो और हमें भांति-भांति की गालियां देने की आदत कांग्रेस को पड़ गई है।

    पहले एक लाख खर्च करने पर 25 हजार देना पड़ता था टैक्स

    प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दो लाख रुपये की आय पर भी टैक्स लगता था। आज हमारी सरकार ने टैक्स-मुक्त आय की सीमा 12 लाख तक कर दी है।

    पहले एक लाख रुपये खर्च करने पर 25 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब यह केवल चार से पांच हजार रुपये देना पड़ रहा है।

    भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप

    कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि उसकी सरकार जहां होगी, वहां लूट, बदहाली और जनता के शोषण का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद देश को कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला गया।

    60 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन

    प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और ग्रामीण आवास जैसे कई क्षेत्रों को कवर करती हैं।

    इनमें लगभग 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का शुभारंभ, आइआइटी के विस्तार कार्यों का शिलान्यास व अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

    ओडिशा में बनेंगे सेमीकंडक्टर

    पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा में दो सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। अब छोटी सी चिप, जो फोन, गाड़ियों और कंप्यूटर में लगती है, ओडिशा की धरती पर बनेगी।

    उन्होंने कहा कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी अत्याधुनिक इंडस्ट्री यहां लग सकती है। उन्होंने कहा कि पारादीप से झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। आने वाले समय में जहाज निर्माण भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत को नई दिशा देगा।

    युवाओं के सबसे बड़े आइकन हैं प्रधानमंत्री: मांझी

    ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी ओडिशा की धरती पर आते हैं, यहां की जनता को बहुत कुछ दे जाते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम सात बार ओडिशा आ चुके हैं।

    प्रधानमंत्री 2014 के बाद युवाओं के सबसे बड़े आइकन हैं। देश के विकास के लिए जो वर्ग रेखांकित है, उनमें युवाओं का विशेष स्थान है। मांझी ने कहा कि जीएसटी रिफार्म से ओडिशा को बहुत लाभ हुआ है।

