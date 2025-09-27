Language
    PM मोदी का झारसुगुड़ा में जोरदार स्वागत, 42 मिनट के भाषण में 10 बार से ज्यादा गूंजे 'मोदी-मोदी' के नारे

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारसुगुड़ा वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डे पर पहुंचे और एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं की ताकत और ओडिशा के उज्ज्वल भविष्य की बात कही। मोदी ने जय जगन्नाथ और जय मां सहलाई के उद्घोष से भाषण शुरू किया। उन्होंने युवाओं के जोश की सराहना की और कहा कि नवरात्र में माता-बहनों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है।

    पीएम मोदी के 42 मिनट के भाषण में 10 बार से ज्यादा गूंजा मोदी-मोदी का नारा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, झारसुगुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 10.50 बजे झारसुगुड़ा वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डे पर पहुंचे। करीब 11.35 बजे वे सभा मंच पर आए और 12.16 बजे भाषण की शुरुआत की।

    लगभग 42 मिनट चले इस उद्बोधन के दौरान सभा स्थल पर हर थोड़ी देर में तालियों की गड़गड़ाहट हुई और दस से अधिक बार मोदी-मोदी के नारे गूंज उठे। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में कहा कि झारसुगुड़ा की यह दृश्यावली युवाओं की ताकत और ओडिशा के उज्ज्वल भविष्य का संदेश है। जय जगन्नाथ, जय मां सहलाई और जय मां रामचंडी के उद्घोष से भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने युवाओं के जोश की सराहना की।

    हाथों में कार्ड और चित्र लेकर पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा आप उस पर अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं आपको पत्र लिख सकूं। ओड़िया में जनता को संबोधित कर उन्होंने ‘जुहार’ कहा और नवरात्र में माता-बहनों का आशीर्वाद मिलना अपने लिए सौभाग्य बताया।

    इससे पूर्व सभा की औपचारिक शुरुआत सुबह 10.20 बजे पंचायती राज मंत्री रवि नायक ने की थी। सभा में बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि पश्चिम ओडिशा के युवाओं का यह उत्साह अभूतपूर्व है और इससे पूरे देश के 8 से 10 करोड़ युवा जुड़े हुए हैं।

    विधायक टंकधर त्रिपाठी ने इसे झारसुगुड़ा के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। राज्य मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि झारसुगुड़ा में राष्ट्रीय युवा समावेश सम्मेलन होना गौरव की बात है और प्रधानमंत्री बुरला (भीमसार) से जुड़ी बड़ी घोषणा करेंगे।

    बरगढ़ विधायक ईराशीष आचार्य ने कहा कि आज जिस योजना का शुभारंभ हुआ है उससे देश के 63 प्रतिशत युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। खेल मंत्री सूरज सुर्यवंशी ने इस अवसर को ओडिशा के खेल और शिक्षा के लिए ऐतिहासिक बताया।

    कार्यक्रम मंच पर उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव, सुरेश पुजारी, प्रदीप पुरोहित, मनमोहन श्यामल, बैजयंत पांडा, रवि नायक, मुकेश महालिंग, टंकधर त्रिपाठी, सूरज सूर्यवंशी, जयनारायण मिश्रा और जुगुल ओराम सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मंचासीन थे।

    सभा स्थल पर झारसुगुड़ा की पूनमी सेठ, सुंदरगढ़ की कल्याणी, बरगढ़ की सुरु पशायत और कंधमाल के लक्ष्मण कान्हा अंत्योदय योजना के लाभार्थी के रूप में पहुंचे।

    कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस व राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले 2 लाख रुपये की आय पर भी टैक्स वसूलती थी।

    हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया है, जिस पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। कांग्रेस सरकार के दौरान 1 लाख खर्च करने पर 25 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था, जबकि आज सिर्फ 4 से 5 हजार रुपये ही देना पड़ता है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने देश को कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार होगी, वहां लूट और भ्रष्टाचार से जनता को जूझना पड़ेगा। मोदी ने जनता से अपील की कि कांग्रेस से सतर्क रहना जरूरी है ताकि देश और राज्य का विकास हो सके।

