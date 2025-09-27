PM Modi Odisha Visit: 16 महीने में 7वीं बार पहुंचे पीएम मोदी, 1700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का दिया उपहार

प्रधानमंत्री के 16 महीने में 7 बार ओडिशा आगमन यह दर्शाता है कि ओडिशा से एवं ओडिशा के लोगों से प्रधानमंत्री के मन में कितना प्यार है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ओडिशा को प्राथमिकता दी है।

पहली बार प्रधानमंत्री ओडिशा में जब भाजपा की सरकार बनी तब भुवनेश्वर में 12 जून 2024 को आयोजित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए थे। प्रधानमंत्री के दौरे की सूची इस प्रकार है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार ओडिशा के दौरे पर आए हैं।

आज एक बार फिर विकास का उपहार लेकर मोदी जी ओडिशा आए हैं और आज भी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपये के रेल प्रोजेक्ट का उपहार दिया है।

अंत्योदय योजना में ओडिशा के लिए 50 हजार घर आवंटित किए हैं। इसके साथ ही ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण की भी आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है।

यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से निकला। सड़क के दोनों तरफ पारंपरिक नृत्य गीत के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया अपनी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला।

यह भी पढ़ें- मानसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी-बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में आज कैसा रहेगा मौसम?

यह भी पढ़ें- ओड़िया सिनेमा ने रचा इतिहास, पहली बार सुबह साढ़े 5 बजे रिलीज हुई कोई फिल्म