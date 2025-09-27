Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओड़िया सिनेमा ने रचा इतिहास, पहली बार सुबह साढ़े 5 बजे रिलीज हुई कोई फिल्म

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:22 AM (IST)

    ओड़िया सिनेमा के इतिहास में पहली बार अनुभव मोहंती की फिल्म चारिधाम भोर में रिलीज हुई। कटक के वृंदावन सिनेमा हॉल में सुबह साढ़े पांच बजे फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ। अभिनेता अनुभव मोहंती ने विशेष कारणों से यह निर्णय लिया। महेंद्र बेला को देखते हुए समय चुना गया। हिमाद्रि तनया दास द्वारा निर्मित और तापस सरघरिया निर्देशित इस फिल्म को राज्यभर के 71 सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पहली बार सुबह साढ़े 5 बजे रिलीज हुई कोई फिल्म

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओड़िया सिनेमा इतिहास में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन भोर के समय हुआ। अनुभव मोहंती अभिनीत फिल्म ‘चारिधाम’ शनिवार तड़के साढ़े पांच बजे कटक के वृंदावन सिनेमा हॉल में रिलीज हुई।

    मुख्य अभिनेता अनुभव मोहंती ने विशेष भावनात्मक कारणों से फिल्म को भोर में रिलीज करने का निर्णय लिया था। बताया गया कि महेंद्र बेला को देखते हुए इस समय का चुनाव किया गया। उनके निर्णय का सम्मान करते हुए प्रोडक्शन टीम ने भी यही योजना बनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    71 सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज

    भोर से ही फिल्म देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। हिमाद्रि तनया दास द्वारा निर्मित और तापस सरघरिया निर्देशित इस फिल्म में अनुभव मोहंती के साथ अनुराधा पाणिग्राही, मिस्टर गुलुआ, कालिया षंढ, सुजीत पाइकराय, अशोक दास, ममता त्रिपाठी, सुखांत रथ और ज्योतिर्मयी मोहंती विभिन्न भूमिकाओं में नजर आए।

    राज्यभर के कुल 71 सिनेमा हॉल में यह फिल्म एक साथ रिलीज हुई। प्रोडक्शन टीम के अनुसार, भारी बारिश के बावजूद दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी और उत्साह कम नहीं हुआ।