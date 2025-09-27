मानसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी-बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Update मानसून की वापसी के बाद उत्तर भारत में गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून पंजाब हरियाणा दिल्ली गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लौट चुका है। महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक उड़ीसा आंध्र प्रदेश केरल और कोंकण तट पर भारी बारिश की संभावना है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून की वापसी के साथ उत्तर भारत में एक बार फिर गर्मी का कहर सताने लगा है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी के साथ-साथ तापमान फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, 24 सितंबर तक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से वापसी कर चुका है। वहीं, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत में लोगों को अभी बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है।

5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र,उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कोंकण तट पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार नहीं हैं। वहीं, अन्य राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली एनसीआर में कब होगी बारिश मानसून की विदाई के बाद दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में उमर भरी गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 सितंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले सकता हैं।

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन तक बारिश होने के आसार नहीं है। ऐसे में उमस भरी गर्मी के साथ-साथ तापमान में भी बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। 1 अक्टूबर के बाद यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है।

बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी नहीं मिली है। हालांकि, अगले 5 दिनों में बिहार के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें देखने मिल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों में मौसम का हाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाने के बाद मानसून ने इन राज्यों से वापसी कर ली है। IMD के अनुसार, 1 अक्टूबर तक इन राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, ऊंचाई वाली जगहों पर सुबह-शाम ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट हो सकती है।

पूर्वी तट पर चक्रवात देगा दस्तक मौसम विभाग ने दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटे में यहां जोरदार बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।