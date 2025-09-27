पीएम मोदी का झारसुगुड़ा दौरा: विकसित ओडिशा के संकल्प के साथ उद्योग, तकनीक और रोजगार की नई लहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा दौरे पर ओडिशा में विकास की नई संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने डबल इंजन सरकार के तहत राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। बरहमपुर-सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ को ओडिशा के लिए खास बताया जो राज्य को गुजरात से जोड़ेगी।

संवाद सूत्र, झारसुगुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारसुगुड़ा दौरा ओडिशा में विकास की नई संभावनाओं को उजागर करने वाला साबित हुआ। उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ओडिशा की जनता को संबोधित किया और कहा कि डेढ़ साल पहले लिया गया विकसित ओडिशा का संकल्प अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार के कारण आज ओडिशा में तेजी से काम हो रहे हैं और हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बरहमपुर-सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ ओडिशा के लिए बेहद खास है। यह ट्रेन ओडिशा को गुजरात से जोड़ेगी, जहां बड़ी संख्या में हमारे ओडिया भाई-बहन रहते हैं।

50,000 नए पक्के घरों के निर्माण का आदेश उन्होंने कहा कि इस रेल संपर्क से ओडिशा के सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि देशभर में 4 करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं और ओडिशा में भी आज 50,000 नए पक्के घरों के निर्माण का आदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर मुख्यमंत्री मोहन माझी की सराहना की और कहा कि ओडिशा में गरीबों और वंचितों के लिए तेजी से काम हो रहा है। ओडिशा को उद्योग और तकनीक का केंद्र बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में राज्य में दो सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

जहाज निर्माण के लिए 17 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में बन रही चिप्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर उद्योगों और जहाज निर्माण तक होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि स्वदेशी तकनीक से जहाज निर्माण के लिए 17 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ ओडिशा के युवाओं को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य केवल प्राकृतिक संपदा के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनतकश जनता और युवा शक्ति के लिए जाना जाएगा। आने वाला दशक ओडिशा की नई पहचान बनेगा। जहां उद्योग, तकनीक और आत्मनिर्भरता की राह पर राज्य देश का नेतृत्व करेगा।