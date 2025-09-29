Language
    Puri Jagannath Temple: जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में फिर लगी सेंध, नो-फ्लाई जोन में 15 मिनट तक मंडराता ड्रोन

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:29 AM (IST)

    पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में फिर चूक हुई है। मंदिर परिसर में 15 मिनट तक ड्रोन उड़ता रहा जिसने आनंद बाजार और स्नान मंडप का वीडियो बनाया। यह घटना उस समय हुई जब मंदिर में सेवायत पताका बदल रहे थे और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। नो-फ्लाइंग जोन होने के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे भक्तों में रोष है।

    जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में फिर लगी सेंध, ड्रोन ने रिकॉर्ड किए वीडियो। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को अचानक मंदिर परिसर और उसके आसपास करीब 15 मिनट तक एक ड्रोन बेखौफ उड़ता रहा।

    बताया जा रहा है कि इस दौरान ड्रोन ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए आनंद बाजार और स्नान मंडप के ऊपर से भी वीडियो रिकॉर्ड किया।

    सूत्रों के अनुसार, जब ड्रोन उड़ रहा था, उस समय मंदिर के चुनरा सेवायत वाना (पताका) परिवर्तन की परंपरा निभा रहे थे। यही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रहने के बीच मंदिर के संवेदनशील हिस्सों की रिकॉर्डिंग होना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक मानी जा रही है।

    नो-फ्लाइंग जोन में लगातार लापरवाही

    ध्यान देने योग्य है कि श्री मंदिर परिसर को पहले ही नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद यहां लगातार ड्रोन उड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो पुलिस और न ही सुरक्षा एजेंसियां इन ड्रोन का स्रोत या ऑपरेटर का पता लगा सकी हैं।

    भक्तों और सेवायतों में गहरा आक्रोश

    लगातार हो रही इन घटनाओं से सेवायत समुदाय और भक्तों में रोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ना गंभीर खतरे का संकेत है। भक्तों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    कब लागू होगी एंटी-ड्रोन तकनीक?

    विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर परिसर में एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया।

    मंदिर सुरक्षा को लेकर बार-बार उठ रहे सवालों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है।पुरी जगन्नाथ मंदिर की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ी यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ड्रोन ऑपरेटर का सुराग हाथ नहीं लग सका। ऐसे में श्रद्धालु पूछ रहे हैं- आखिर कब सुरक्षित होगा भगवान जगन्नाथ का धाम?