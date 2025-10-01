Odisha News: राउरकेला में अवैध पटाखा कारोबार का भंडाफोड़, लाखों के पटाखे ट्रॉली में भरकर ले गई पुलिस

राउरकेला पुलिस ने सेक्टर-18 मार्केट में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारा और लाखों रुपये के पटाखे जब्त किए। ऑपरेशन अग्नि के तहत हुई इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले भर में अवैध पटाखों पर शिकंजा कसना है। गोदाम मालिक फरार है जिसकी तलाश जारी है। भारी मात्रा में पटाखे मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत है।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला पुलिस ने बुधवार की रात सेक्टर-18 मार्केट में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा और वहां से लाखों रुपये की पटाखों की खेप जब्त की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों का कहना है कि जब्त पटाखों का मूल्य आकलन किया जा रहा है और छापामारी अभियान अब भी जारी है।यह कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन अग्नि’ के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य जि लेभर में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों और खतरनाक बारूदनुमा सामान पर पूरी तरह शिकंजा कसना है।

गोदाम का मालिक अभी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है।स्थानीय लोगों में भारी मात्रा में पटाखे मिलने से दहशत है। लोग कह रहे हैं कि घनी आबादी वाले इलाकों के बीच ऐसे खतरनाक सामान रखा जाना कभी भी बड़ा हादसा बन सकता था।