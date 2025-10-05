Language
    Odisha SI Exam: क्राइम ब्रांच ने एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली का किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:44 AM (IST)
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:44 AM (IST)

    ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी विश्वरंजन बेहरा को गिरफ्तार किया गया है जिसने प्रश्न पत्र देने का वादा किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरोह ने परीक्षा तंत्र को प्रभावित करने की साजिश रची थी।

    जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा में धांधली के पीछे सक्रिय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है।

    जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपित कटक जिले के 29 वर्षीय विश्वरंजन बेहरा को गिरफ्तार किया है, जिसने अभ्यर्थियों से मूल प्रमाणपत्र और खाली चेक लेकर उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा दिया था।

    क्राइम ब्रांच ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि एक संगठित गिरोह ने आर्थिक लाभ के लिए पूरे परीक्षा तंत्र को प्रभावित करने की साजिश रची थी।

    उधर, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शनिवार को भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया। विपक्षी दल बीजद, कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने इस घोटाले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है, जबकि भाजपा ने कहा है कि क्राइम ब्रांच सही दिशा में जांच कर रही है।

    इससे पहले 30 सितंबर को बरहामपुर पुलिस ने ओडिशा-आंध्र सीमा से 114 अभ्यर्थियों सहित 117 लोगों को पकड़ा था, जो परीक्षा से पहले स्पेशल को¨चग के बहाने कहीं जा रहे थे।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार ने एसआइ पद के लिए 25 लाख रुपये देने की बात स्वीकार की थी, जिसमें 10 लाख अग्रिम और बाकी नौकरी मिलने के बाद देने थे।

