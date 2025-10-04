राउरकेला में नाबालिग छात्र का अपहरण और मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार, दो का भेजा गया बाल सुधार गृह

राउरकेला में सेक्टर-5 स्थित दीपिका ईएम स्कूल के बाहर एक नाबालिग छात्र का अपहरण कर मारपीट की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों ने उसे स्कूटी पर बिठाकर वीआईपी रोड सेक्टर-20 तक ले गए और पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मौज खान मोहम्मद सामिम अरबाज मोहम्मद युसुफ समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता राउरकेला। राउरकेला के सेक्टर-5 स्थित दीपिका ईएम स्कूल के बाहर 26 सितंबर 2025 को एक नाबालिग छात्र के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के चार-पांच युवकों ने बेरहमी से मारपीट की और जबरन स्कूटी पर बिठाकर वीआईपी रोड सेक्टर-20 तक अपहरण किया।

आरोपियों ने युवक को लात-घूसों से पीटा और उससे वायरल एक व्हाट्सएप संदेश के संबंध में पूछताछ की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला उजागर हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार स्वाइ के नेतृत्व में 3 अक्टूबर 2025 को सेक्टर-7 पुलिस गश्त के दौरान वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने पीड़ित छात्र और उसके पिता की मौजूदगी में बयान दर्ज किया।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मौज खान, मोहम्मद सामिम, अरबाज, मोहम्मद युसुफ सहित कुछ अन्य युवक इस घटना में शामिल थे। पुलिस ने नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इसके साथ इस मामले से जुड़े दो नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। जिन्हें आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर कर बाल सुधार गृह भेजा गया है।

वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 126(2), 296(a), 115(2), 137(2), 351(2) और 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन तहकीकात शुरू कर दी है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई।

पुलिस ने कहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाएगा।यह मामला राउरकेला में बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। स्थानीय लोग और अभिभावक पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।