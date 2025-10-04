सरकारी योजना में काम करने वाली नाबालिग मजदूर की मौत, मिस्त्री की पत्नी से हुई थी लड़ाई

राउरकेला में एक सरकारी योजना में कार्यरत एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि काम के दौरान मिस्त्री की पत्नी द्वारा थप्पड़ मारने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिवार ने इसे हत्या करार देते हुए ठेकेदार मिस्त्री और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। हॉकी चौक स्थित राउरकेला वन सरकारी योजना में कार्यरत बालूघाट क्षेत्र की एक नाबालिग(14/15 साल) लड़की की संदिग्ध मृत्यु ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। यह किशोरी सरकारी परियोजना में टाइल्स लगाने व पोछा मारने के काम में 6/7 माह से लगी हुई थी।

शुक्रवार सुबह जब वह कम पर आई तो उसका मिस्त्री की पत्नी से विवाद हुआ था। दोपहर को कार्यस्थल पर मिस्त्री की पत्नी ने नाबालिग को दो-तीन थप्पड़ मारे, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तत्काल कार्यस्थल पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने राउरकेला सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां शाम तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मिस्त्री की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज शनिवार को परिवार ने इस पूरी घटना को हत्या करार देते हुए राउरकेला-वन परियोजना के संवेदक, मिस्त्री और मिस्त्री की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मिस्त्री को हिरासत में ले लिया है। जबकि मिस्त्री की पत्नी फरार है।

पुलिस की जांच इस बात की पड़ताल में लगी है कि किशोरी अस्पताल क्यों और कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। यह घटना सरकारी योजना में नाबालिग युवती को काम पर लगाना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।