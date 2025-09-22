Language
    ओडिशा के धबलेश्वर तट पर हादसा, बिहार का अग्निवीर उम्मीदवार समुद्र में डूबा

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:23 PM (IST)

    ओडिशा के गंजाम जिले में धबलेश्वर तट पर नहाते समय बिहार के एक अग्निवीर अभ्यर्थी अभिषेक रंजन की डूबने से मौत हो गई। वह अग्निवीर परीक्षा देने आया था। परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ नहाने गया था तभी तेज लहरों में बह गया। दमकल विभाग और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    बिहार का अग्निवीर अभ्यर्थी ओडिशा समुद्र में डूबा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजाम जिले में रविवार को नहाने के दौरान बिहार का एक अग्निवीर अभ्यर्थी डूब गया। यह घटना ओडिशा के गंजाम जिले के धबलेश्वर तट की है।

    जानकारी के अनुसार, बिहार से आए तीन युवक गंजाम जिले के गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में अग्निवीर परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा के बाद वे धबलेश्वर समुद्र तट पर नहाने चले गए।

    समुद्र तट पर अन्य अग्निवीर अभ्यर्थियों के साथ ये तीनों युवक भी समुद्र की लहरों में मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान बिहार के अभिषेक रंजन नामक युवक समुद्र की तेज लहरों में बह गया।

    मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अभिषेक को बचाया नहीं जा सका और वह लापता हो गया। तुरंत ही दमकल विभाग और गोपालपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

    इसके बाद चिकीटी और बरहमपुर से दमकल कर्मियों की टीम तथा गोपालपुर थाने की पुलिस धबलेश्वर समुद्र तट पर पहुंची और खोज अभियान शुरू किया। लेकिन समाचार लिखे जाने तक अभिषेक का कोई पता नहीं चल पाया था।

    गौरतलब है कि अग्निवीरों की भर्ती ‘अग्निपथ योजना’ के तहत की जाती है, जिसे सितंबर 2022 में लागू किया गया था। यह अपनी तरह की अनोखी योजना है, जिसके अंतर्गत चयनित युवाओं को चार साल तक देश की सशस्त्र सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सेवा करने का अवसर मिलता है। इसके बाद नियमित कैडर में चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 15 वर्षों तक सेवा करनी होती है।

