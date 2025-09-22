Language
    Odisha Weather: ओडिशा में 23 सितंबर से बारिश की संभावना, फीकी पड़ सकती है दुर्गा पूजा की रौनक

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:28 AM (IST)

    ओडिशा में नवरात्र के साथ उत्सव शुरू हो गया है लेकिन लो प्रेशर के कारण बारिश ने माहौल को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में डबल लो प्रेशर बनने की संभावना जताई है जिससे ओडिशा में लगातार बारिश हो सकती है। केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है।

    बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है चक्रवाती परिसंचरण। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नवरात्र आज से शुरू हो गया है। एक ओर जहां पूरे ओडिशा में उत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर लो प्रेशर से होने वाली बारिश ने माहौल को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में डबल लो प्रेशर बनने की संभावना जताई है, जिससे ओडिशा में लगातार बारिश हो सकती है।

    मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर अंडमान और म्यांमार तट से लगे क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना जताई गई है।

    इसी तरह, 25 सितंबर को उत्तरी मध्य और उससे लगे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर विकसित होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में यह डबल लो प्रेशर ओडिशा में बारिश का कारण बनेगा।

    भारी वर्षा को देखते हुए केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। 24 सितंबर को भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, अगले दिन यानी 25 सितंबर से ओडिशा में बारिश तेज हो सकती है।

    दूसरी ओर, ओडिशा में पहले से ही चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी है।

    अनुमान है कि यह डिप्रेशन 29 सितंबर से छत्तीसगढ़ होते हुए नागपुर की ओर बढ़ेगा। 30 सितंबर के बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है।