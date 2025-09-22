Odisha Weather: ओडिशा में 23 सितंबर से बारिश की संभावना, फीकी पड़ सकती है दुर्गा पूजा की रौनक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नवरात्र आज से शुरू हो गया है। एक ओर जहां पूरे ओडिशा में उत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर लो प्रेशर से होने वाली बारिश ने माहौल को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में डबल लो प्रेशर बनने की संभावना जताई है, जिससे ओडिशा में लगातार बारिश हो सकती है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर अंडमान और म्यांमार तट से लगे क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना जताई गई है।

इसी तरह, 25 सितंबर को उत्तरी मध्य और उससे लगे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर विकसित होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में यह डबल लो प्रेशर ओडिशा में बारिश का कारण बनेगा।

भारी वर्षा को देखते हुए केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। 24 सितंबर को भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, अगले दिन यानी 25 सितंबर से ओडिशा में बारिश तेज हो सकती है।