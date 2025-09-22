ओडिशा विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्यवाही स्थगित

ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार चौथे दिन बाधित रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी। बीजू जनता दल और कांग्रेस के विरोध के कारण सदन में गतिरोध बना हुआ है जिससे विधायी कार्य प्रभावित हो रहा है। ओडिशा विधानसभा सत्र चौथे दिन भी ठप हो गई।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र चौथे दिन भी पूरी तरह ठप रहा। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे और हल्ला-गुल्ला के कारण विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने विधानसभा की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। बीजू जनता दल (बीजेडी) के सदस्य विभिन्न मामलों को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर विधानसभा की स्थिरता को चुनौती दी। इस कारण से सदन में लगातार हंगामा होने से विधानसभा अध्यक्ष बार-बार सदन को स्थगित रखने के लिए बाध्य हो रही हैं।

रविवार को सत्र की छुट्टी होने के बाद सोमवार को सत्र फिर शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी हंगामे ने चौथे दिन के कामकाज को भी प्रभावित कर दिया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार हल्ला किया और विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताया।

सदन की स्थगित स्थिति के कारण आज कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्रवाई नहीं हो सकी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विपक्षी हंगामे का सिलसिला जारी रहा तो मानसून सत्र के बचे हुए दिन भी विधानसभा में पूर्ण कार्यवाही करना मुश्किल होगा।