ओडिशा के मलकानगिरी में 60 लीटर गांजा तेल जब्त, 8 करोड़ बताई जा रही कीमत
ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 60 लीटर गांजा तेल जब्त किया है। इस जब्त किए गए तेल की अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई अवैध गांजा तेल कारोबार के खिलाफ की गई है।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। नशे के खिलाफ जारी अभियान में दक्षिण ओड़िशा के मलकानगिरी जिला पुलिस को रविवार के दिन बड़ी सफलता मिली। जिला के चित्रकोंडा पुलिस ने गोल्डन आयल यानी गांजा का 60 लीटर तेल जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब आठ करोड़ रूपए बताया गया है।
रविवार की शाम, मलकानगिरी जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक विनोद पाटिल ने बताया कि चित्रकोंडा पुलिस की टीम को यह सफलता मिली है। ओड़िशा में पहली बार गांजा का तेल जब्त हुआ है, जो काफी कीमती है और नशे के लिए उपयोग किया जाता है।
पुलिस अधीक्षक पाटिल ने बताया कि रविवार के पूर्वान्ह जब चित्रकोंडा पुलिस गश्ती पर निकली थी तभी गांजा तेल तस्करी की एक विश्वसनीय सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम एस्सर चौक निकटस्थ जंगल पहुंची, जहां पुलिस को देख नशा कारोबारी फरार हो गए।
घटनास्थल से पुलिस ने आठ बाइक और उनकी डिक्की से गांजा तेल के कई पैकेट जब्त किए। पुलिस को पता चला है कि गांजा का यह तेल आंध्रप्रदेश भेजे जाने की योजना थी।
ऐसा बताया जा रहा है कि गांजा का तेल काफी नशीला होता है। इसे सिगरेट में लगाकर भी उपयोग किया जाता है, जिससे काफी तेज नशा होता है। इसकी ऊंची कीमत की वजह से इसे गोल्डन आयल भी कहा जाता है।
