लखनऊ में सोने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, पुलिस पहुंची; घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात एक युवक ट्रेन से उतरा और सोने के लिए पास में बनी एक पानी की टंकी पर चला गया। रविवार सुबह जब लोगों ने उसे टंकी पर चढ़ा देखा तो सूचना पुलिस को दी। बाजारखाला पुलिस ने उसे समझाइश देकर नीचे उतारा।

बाजारखाला इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि युवक उड़ीसा का रहने वाला है। अपने बारे में वह अधिक जानकारी नहीं दे पा रहा है। प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वह शनिवार देर रात ट्रेन से उतरा था। ऐसे में वह टंकी पर चढ़ कर सोने चला गया।

युवक ने बताया कि आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे इसलिए वह टंकी के ऊपर गया था। पुलिस उसके घर के बारे में जानकारी जुटा रही है। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना से आसपास भी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। गनीमत रही कि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को नीचे उतार लिया।