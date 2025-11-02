ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले में नया मोड़, अब CBI करेगी जांच

जागरण संवाददाता, कटक। ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। शुरुआत में मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय संबंधों के संदेह के बाद इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला किया।

क्राइम ब्रांच के महानिदेशक विनयतोष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सीबीआई अधिकारियों के जांच अपने हाथ में लेने के बाद, उन्हें मामले से जुड़ी सभी फाइलें, दस्तावेज और सबूत सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस घोटाले के तार ओडिशा के बाहर के राज्यों से भी जुड़े हैं। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) द्वारा आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई थीं। क्राइम ब्रांच ने अब तक 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 110 उम्मीदवार कोलकाता से फरार बताए जा रहे हैं।