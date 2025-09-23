Language
    Odisha Weather: ओडिशा में झमाझम बारिश से किसानों को मिली राहत, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:16 PM (IST)

    ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 22-23 सितंबर को 147.4 मिमी बारिश हुई। गुरुंडिया में सबसे अधिक 44.0 मिमी और बनाई में 31.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश से खरीफ फसल खासकर धान और सब्जियों को फायदा होगा जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। राउरकेला नगर निगम जैसे कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई जिससे उमस बनी रही।

    ओडिशा में झमाझम बारिश से किसानों को मिली राहत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। पूरे जिले में 22 से लेकर 23 सितम्बर की सुबह तक कुल मिलाकर 147.4 मिमी वर्षा हुई, जबकि औसत वर्षा 8.19 मिमी रही।

    इस दौरान कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश ने लोगों को राहत भी दी और कुछ जगहों पर उमस बरकरार रही। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक वर्षा गुरुंडिया में 44.0 मिमी और बनाई में 31.0 मिमी दर्ज की गई।

    इसके अलावा कुत रा में 13.0, कुआरमुंडा में 10.2, राजगांगपुर में 8.4, बिसरा में 6.6, नुआगांव में 6.3 और लहुनिपाड़ा में 5.4 मिमी वर्षा हुई। हल्की बारिश वाले इलाकों में टांगगरपाली (5.2), सुंदरगढ़ (4.4), सुबडेगा (4.4), लेफ्रीपाड़ा (3.1), लाठीकाटा (3.0) और बड़ गांव (2.4 मिमी) शामिल रहे।

    वहीं जिले के चार इलाके हेमागिरि, बलिशंकरा, कोईडा और राउरकेला नगर निगम ऐसे रहे, जहां बारिश नहीं गिरी। इससे इन क्षेत्रों में उमस और गर्माहट से लोगों को राहत नहीं मिल सकी।

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसल के लिए लाभकारी मानी जा रही है। विशेषकर धान और सब्जी फसलों को इससे फायदा होगा। जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने राहत की सांस ली है।

    दूसरी ओर, शहरी इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। जिले की कुल वर्षा का यह आंकड़ा बताता है कि मानसून अब भी सक्रिय है और अगले दिनों में और बारिश की संभावना से मौसम सुहावना बनने की उम्मीद है।

