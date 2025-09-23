Odisha Weather: ओडिशा में झमाझम बारिश से किसानों को मिली राहत, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 22-23 सितंबर को 147.4 मिमी बारिश हुई। गुरुंडिया में सबसे अधिक 44.0 मिमी और बनाई में 31.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश से खरीफ फसल खासकर धान और सब्जियों को फायदा होगा जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। राउरकेला नगर निगम जैसे कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई जिससे उमस बनी रही।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। पूरे जिले में 22 से लेकर 23 सितम्बर की सुबह तक कुल मिलाकर 147.4 मिमी वर्षा हुई, जबकि औसत वर्षा 8.19 मिमी रही। इस दौरान कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश ने लोगों को राहत भी दी और कुछ जगहों पर उमस बरकरार रही। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक वर्षा गुरुंडिया में 44.0 मिमी और बनाई में 31.0 मिमी दर्ज की गई।

इसके अलावा कुत रा में 13.0, कुआरमुंडा में 10.2, राजगांगपुर में 8.4, बिसरा में 6.6, नुआगांव में 6.3 और लहुनिपाड़ा में 5.4 मिमी वर्षा हुई। हल्की बारिश वाले इलाकों में टांगगरपाली (5.2), सुंदरगढ़ (4.4), सुबडेगा (4.4), लेफ्रीपाड़ा (3.1), लाठीकाटा (3.0) और बड़ गांव (2.4 मिमी) शामिल रहे।