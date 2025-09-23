Brajarajnagar News: दो छात्रों के मामूली विवाद ने लिया साम्प्रदायिक रूप, थाने में हुआ जमकर बवाल
ब्रजराजनगर में एक मामूली विवाद ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया जब मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने सिख परिवार के नाबालिग को घर में घुसकर पीटा। इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
संवाद सूत्र, ब्रजराजनगर। ओरिएंट थाना क्षेत्र में सोमवार रात को दो कॉलेज छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक साम्प्रदायिक रंग ले बैठा। बताया जाता है कि घटना थाना से केवल सौ मीटर की दूरी पर घटी, जब मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने सिख परिवार के एक नाबालिग को घर में घुसकर बुरी तरह पीट दिया।
इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताते हुए थाना परिसर का देर रात तक घेराव किया। रात बारह बजे तक चले विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई।
स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों और संगठनों से बातचीत कर संयम बनाए रखने की अपील की।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से 24 घंटे का समय मांगा तथा आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।लगातार समझाइश और निगरानी के बाद देर रात हालात काबू में आए।
पुलिस की सख्ती और वार्ता प्रयासों के चलते क्षेत्र में धीरे-धीरे शांति बहाल हो गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें।
पुलिस के मुताबिक, सिख परिवार के मुख्य मदन सिंह ने थाना में 10 से अधिक व्यक्तियों खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
