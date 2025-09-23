Brajarajnagar News: दो छात्रों के मामूली विवाद ने लिया साम्प्रदायिक रूप, थाने में हुआ जमकर बवाल

ब्रजराजनगर में एक मामूली विवाद ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया जब मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने सिख परिवार के नाबालिग को घर में घुसकर पीटा। इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

संवाद सूत्र, ब्रजराजनगर। ओरिएंट थाना क्षेत्र में सोमवार रात को दो कॉलेज छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक साम्प्रदायिक रंग ले बैठा। बताया जाता है कि घटना थाना से केवल सौ मीटर की दूरी पर घटी, जब मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने सिख परिवार के एक नाबालिग को घर में घुसकर बुरी तरह पीट दिया।

इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताते हुए थाना परिसर का देर रात तक घेराव किया। रात बारह बजे तक चले विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई।