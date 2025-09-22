भुवनेश्वर क्लब चुनाव: ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना बने अध्यक्ष, असीत त्रिपाठी को 18 वोट से दी मात

ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना भुवनेश्वर क्लब के नये अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी असीत त्रिपाठी को हराया। प्रदीप कुमार जेना को 18 मतों के अंतर से अध्यक्ष चुना गया। प्रगति मोहंती उपाध्यक्ष ललित दास सचिव और संबित मोहंती संयुक्त सचिव चुने गए। जेना ने पारदर्शिता जवाबदेही और नैतिकता सुनिश्चित करने का वादा किया है। त्रिपाठी ने जेना को बधाई दी।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना भुवनेश्वर क्लब के नये अध्यक्ष चुने गये हैं। उन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी और लगातार तीसरी बार अध्यक्ष रहे ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी को हराया। जहां शनिवार को क्लब के विभिन्न पदों के लिए ई-वोटिंग हुई थी, वहीं रविवार सुबह बैलेट वोटिंग संपन्न हुई और शाम को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किये गये। प्रदीप कुमार जेना को 18 मतों के अंतर से अध्यक्ष चुना गया। उन्हें कुल 891 मत मिले, जबकि असीत त्रिपाठी को 873 सदस्यों ने वोट दिया।

इसी तरह, प्रगति मोहंती ने 60 वोटों के अंतर से उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि ललित दास 76 मतों के अंतर से सचिव बने। वहीं संबित मोहंती संयुक्त सचिव चुने गए, जिन्होंने 68 मतों से जीत हासिल की।

चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए जेना ने कहा कि मैं असीत त्रिपाठी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ा मुकाबला किया। सभी क्लब सदस्यों और खासतौर पर अपनी टीम के साथियों का आभार, जिन्होंने केवल 10 दिनों में कड़ी मेहनत की और इस जीत को सुनिश्चित किया। जैसा कि हमने वादा किया था- भुवनेश्वर क्लब में बदलाव के लिए वोट- हम प्रशासनिक और वित्तीय दोनों मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता सुनिश्चित करेंगे।