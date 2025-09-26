Odisha Flood Alert: मुंडली बैरेाज में बढ़ा जलस्तर, भारी बारिश उफान पर नदियां

महानदी तंत्र में जलस्तर बढ़ने से मुंडली में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है। गुरुवार को यह आंकड़ा 2 लाख क्यूसेक था जो शुक्रवार सुबह 5 लाख 16 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया। काठजोड़ी नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। संबलपुर में भारी बारिश के कारण हीराकुंड जलाशय से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। महानदी तंत्र से आने वाला पानी लगातार बढ़ने से मुंडली में आज सुबह जलस्तर अचानक उफान पर पहुंच गया। गुरुवार तक जहां मुंडली से मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों की ओर बह रहा था, वहीं शुक्रवार सुबह यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 5 लाख 16 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया।

इस अप्रत्याशित जल प्रवाह से काठजोड़ी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया है।

बारिश से बिगड़े हालात जानकारी के अनुसार, ऊपरी इलाकों खासकर संबलपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यह स्थिति बनी है। हीराकुंड जलाशय से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है, जिसका सीधा असर मुंडली बैराज और उससे लगे क्षेत्रों में दिख रहा है। खतरे की घंटी पानी का इतना बड़ा प्रवाह निचले जिलों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश का क्रम इसी तरह जारी रहा, तो कटक, जगतसिंहपुर और पुरी जिलों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।