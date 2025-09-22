पुलिस ने मोटर साइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, चार गिरफ्तार

कटक शहर में पुलिस ने मोटर साइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कैंटोनमेंट थाना पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें राजेश उर्फ राज कुमार राय मुख्य है। आरोपियों के पास से छह मोटर साइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले राज को पकड़ा।

संवाद सहयोगी, कटक। कटक शहर में एक से अधिक मोटरसाइकिल चोरी को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह के चार सदस्यों को कैंटोनमेंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में शामिल होने वाले आरोपी दरगाह बाजार थाना अंतर्गत मेरीआ बाजार इलाके का राजेश उर्फ राज कुमार राय (54), मंगलाबाग थोरिआ साही का कान्हू सामल (55), बड़े मस्जिद इलाके का छुट्टी उर्फ रियाज बॉक्स (35) एवं जगतपुर पागा इलाके का महेश केसरी (44) हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन आरोपियों के पास से कुल 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है। इस गिरोह का मुख्य राज है और उसके खिलाफ कैंटोनमेंट थाने में 4 मामले पहले से दर्ज है। ठीक उसी प्रकार, कान्हू और महेश के खिलाफ कैंटोनमेंट थाना में एक-एक आपराधिक मामला पहले से दर्ज है। सभी के खिलाफ वर्ष 2025 में ही आपराधिक मामला दर्ज हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, लालबाग थाना अंतर्गत माइकालेन ओड़िया बाजार इलाके के मनन खान की मोटरसाइकिल पिछले 20 तारीख को तीनकोणीया बागीचा इलाके से चोरी हो गई थी। वह इस संबंध में कैंटोनमेंट थाना में लिखित तौर पर शिकायत किया था।

पुलिस शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज करते हुए घटने की जांच पड़ताल शुरू किया था। विभिन्न जगहों पर लगे जाने वाली सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पहले राज को दबोचा। उसके पास से पुलिस 2 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त किया। उससे पूछताछ करने के बाद इस गैंग के बारे में पता चला।