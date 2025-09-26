महानदी की बाढ़ का पानी मां भट्टारिका मंदिर तक पहुंचा, प्रशासन अलर्ट मोड पर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। महानदी का बाढ़ का पानी कटक जिले के बड़ंबा क्षेत्र में स्थित मां भट्टारिका मंदिर तक पहुंच गया है। यह मंदिर बडंबागढ़ की अधिष्ठात्री देवी, मां भट्टारिका को समर्पित है।

हीराकुंड जलाशय के 20 गेट खोलने के बाद पानी मंदिर के परिसर तक प्रवेश कर गया है और मंदिर के पायदानों तक पहुंच चुका है।

2 फीट पानी में वृद्धि हुआ तो मंदिर में प्रवेश कर जाएगा पानी

हालांकि, मुख्य मंदिर तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। अगर जलस्तर में अभी 2 फीट और वृद्धि होती है, तो पानी मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकता है।