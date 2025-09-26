महानदी की बाढ़ का पानी मां भट्टारिका मंदिर तक पहुंचा, प्रशासन अलर्ट मोड पर
कटक जिले के बड़ंबा क्षेत्र में स्थित मां भट्टारिका मंदिर में महानदी का बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हीराकुंड जलाशय के 20 गेट खुलने के बाद मंदिर परिसर तक पानी पहुँच गया है। अभी मुख्य मंदिर तक पानी नहीं पहुँचा है लेकिन जलस्तर बढ़ने पर पानी प्रवेश कर सकता है। सुरक्षा के लिए नदी घाट पर स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और फायर ब्रिगेड सतर्क है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। महानदी का बाढ़ का पानी कटक जिले के बड़ंबा क्षेत्र में स्थित मां भट्टारिका मंदिर तक पहुंच गया है। यह मंदिर बडंबागढ़ की अधिष्ठात्री देवी, मां भट्टारिका को समर्पित है।
हीराकुंड जलाशय के 20 गेट खोलने के बाद पानी मंदिर के परिसर तक प्रवेश कर गया है और मंदिर के पायदानों तक पहुंच चुका है।
2 फीट पानी में वृद्धि हुआ तो मंदिर में प्रवेश कर जाएगा पानी
हालांकि, मुख्य मंदिर तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। अगर जलस्तर में अभी 2 फीट और वृद्धि होती है, तो पानी मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकता है।
इस बीच षोडशोपचार पूजा बिना किसी रुकावट के जारी है। पूजा समिति और एनडॉमेंट विभाग पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
आम जनता के स्नान पर प्रतिबंध
सुरक्षा उपायों के तहत बडंबा तहसीलदार ने मां भट्टारिका नदी घाट पर आम जनता के स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
फायर ब्रिगेड की टीम सतर्क
इसके अलावा, फायर ब्रिगेड और ओडीआरएफ को भी सतर्क कर दिया गया है। यदि जलस्तर बढ़कर मंदिर में प्रवेश करता है, तो देवी की प्रतिमा को अस्थायी मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा।
