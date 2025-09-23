Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Odisha News: 30 तारीख तक कलिंगा घाटी में बंद रहेगा यातायात, दोबारा भूस्खलन से बह गई सड़क

    By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:51 PM (IST)

    भुवनेश्वर के पास कलिंगा घाटी में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग-157 बाधित हो गया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ से गिरे पत्थरों ने अस्थायी सड़क को बहा दिया है। कंधमाल के जिलाधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया है जब तक कि सड़क सुरक्षित नहीं हो जाती। भंजनगर और सोनपुर से विशेषज्ञ टीमें बुलाई गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    30 तारीख तक कलिंगा घाटी में बंद रहेगा यातायात, दोबारा भूस्खलन से बह गई सड़क

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विजयवाड़ा-रांची कॉरिडोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-157 के कलिंगा घाटी हिस्से में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। 16 सितंबर को हुए बड़े भूस्खलन के बाद अस्थायी सड़क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन सोमवार दोपहर हुई तेज बारिश ने फिर से संकट खड़ा कर दिया। पहाड़ से खिसके विशाल पत्थरों के कारण आंशिक रूप से बनी सड़क बह गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार सुबह से विभाग की टीम राहत और मरम्मत कार्य में जुटी है। स्थिति गंभीर देखते हुए कंधमाल जिलाधिकारी खुद घटनास्थल पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इस वक्त केवल पैदल आवाजाही ही संभव है, लेकिन वह भी खतरे से खाली नहीं।

    जिलाधिकारी ने साफ किया कि जब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती और पहाड़ पर अटके बड़े-बड़े पत्थर सुरक्षित तरीके से हटा नहीं दिए जाते, तब तक यातायात की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए भंजनगर और सोनपुर से दो विशेषज्ञ टीमों को बुलाया गया है।

    यह भी पढ़ें- Odisha Weather: ओडिशा में झमाझम बारिश से किसानों को मिली राहत, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

    यह भी पढ़ें- Jagannath Darshan: पुरी जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के दर्शन बंद, अंदर चल रही है ये खास प्रक्रिया