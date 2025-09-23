Odisha News: 30 तारीख तक कलिंगा घाटी में बंद रहेगा यातायात, दोबारा भूस्खलन से बह गई सड़क

भुवनेश्वर के पास कलिंगा घाटी में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग-157 बाधित हो गया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ से गिरे पत्थरों ने अस्थायी सड़क को बहा दिया है। कंधमाल के जिलाधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया है जब तक कि सड़क सुरक्षित नहीं हो जाती। भंजनगर और सोनपुर से विशेषज्ञ टीमें बुलाई गई हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विजयवाड़ा-रांची कॉरिडोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-157 के कलिंगा घाटी हिस्से में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। 16 सितंबर को हुए बड़े भूस्खलन के बाद अस्थायी सड़क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन सोमवार दोपहर हुई तेज बारिश ने फिर से संकट खड़ा कर दिया। पहाड़ से खिसके विशाल पत्थरों के कारण आंशिक रूप से बनी सड़क बह गई।

मंगलवार सुबह से विभाग की टीम राहत और मरम्मत कार्य में जुटी है। स्थिति गंभीर देखते हुए कंधमाल जिलाधिकारी खुद घटनास्थल पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इस वक्त केवल पैदल आवाजाही ही संभव है, लेकिन वह भी खतरे से खाली नहीं।