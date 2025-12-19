Odisha News: जमीन विवाद में बेटे-पोते ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दर्ज किया मामला
ओडिशा के जाजपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला की उसके बेटे और पोते ने कथित तौर पर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। 80 वर्षीय जुली साहू की प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अनुगुल। जाजपुर जिले के पानिकोइली पुलिस थाना क्षेत्र के सिंगड़ा गांव में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला की कथित तौर पर उसके बेटे और पोते ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। मृतक की पहचान 80 वर्षीय जुली साहू के रूप में हुई है। जूली की बेटी अनीता साहू के अनुसार, उसके तीन और भाई-बहन हैं- दो बहनें और एक भाई।
हालांकि, चूंकि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर रही थी, इसलिए उसके पिता ने कानूनी तौर पर उसे अपनी पूरी जमीन का मालिकाना हक दे दिया था। अपने पिता के फैसले का विरोध करते हुए, अनीता के भाई नारायण साहू ने उससे झगड़ा किया, जिसके बाद परिवार में जमीन को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया गया है।
इसके अलावा, मामला अदालत में विचाराधीन है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अनीता ने बताया कि गुरुवार को वह अपनी मां (जूली) के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन जा रही थीं क्योंकि पुलिस ने उन्हें जमीन विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान नारायण के बड़े बेटे कार्तिक साहू ने पिक-अप वैन में आकर जूली को कुचलकर मार डाला। बाद में, पानिकोइली पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
अनीता ने यह भी दावा किया कि नारायण साहू, जो पैतृक घर खाली करने को तैयार नहीं थे, ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने नारायण साहू, उनके बड़े बेटे कार्तिक साहू और छोटे बेटे रमेश साहू, साथ ही मुख्य साजिशकर्ता गोपीनाथ महापात्रा और उनके बहनोई लांडा महापात्रा की गिरफ्तारी की मांग की।
