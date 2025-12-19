बरहमपुर को 'ग्रेटर बरहमपुर सिटी' बनाने की घोषणा, CM माझी ने दी डीपीआर तैयार करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गंजाम जिला और बरहमपुर शहर दक्षिण ओडिशा के प्राणकेंद्र हैं। ओडिशा के विकास के लिए गंजाम जिले का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बरहमपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था के विकास हेतु 10 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 52 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, यह बात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कही।उन्होंने बुधवार को बरहमपुर के नीलकंठ नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 42वें वार्षिक उत्सव में भाग लेकर यह घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बरहपुर को ‘ग्रेटर बरहमपुर सिटी’ के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए जिला प्रशासन को तत्काल डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख शहरों की तर्ज पर बरहमपुर का सुनियोजित विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए टाउन प्लानिंग (टीपी) स्कीम लागू की जाएगी। फिलहाल दो टीपी स्कीम के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। इससे उपनगरों में आधुनिक शहरी ढांचे का विकास होगा और जमीन मालिकों को भी लाभ मिलेगा।

दक्षिण ओडिशा के प्रमुख केंद्र गंजाम और बरहमपुर के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस पर 52 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च होंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और ईज ऑफ लिविंग में सुधार आएगा।

इसके अलावा बरहमपुर–जयपुर को जोड़ने के लिए 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिस पर करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना की प्रक्रिया जारी है। शहर की खाद्य पहचान को बढ़ावा देने के लिए बरहमपुर महानगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फूड स्ट्रीट का निर्माण भी किया जाएगा।