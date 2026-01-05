Language
    भुवनेश्वर में जाजपुर बीजद नेताओं की बैठक, प्रमिला मलिक के आवास पर जुटे दिग्गज नेता; सियासी हलचल तेज

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 PM (IST)

    भुवनेश्वर में जाजपुर के बीजद नेताओं ने प्रमिला मलिक के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें प्रणब प्रकाश दास (बॉबी दास), राज नारायण महापात्र सहित कई प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विधायक प्रमिला मलिक जिनके सरकारी आवास पर हुई बैठक।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। एक बार फिर बीजद नेताओं ने मेलजोल बढ़ाया है। जाजपुर के बीजद नेताओं को लेकर प्रमिला मलिक के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बैठक में बीजद नेता प्रणब प्रकाश दास उर्फ बॉबी दास के साथ राज नारायण महापात्र, सुजाता साहू, शर्मिष्ठा सेठी और विश्व मल्लिक जैसे नेता शामिल हुए।

    हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह बैठक सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले खुद बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने कहा था कि यदि पार्टी के नेता बैठक करना चाहते हैं तो वे पार्टी कार्यालय शंख भवन में ही एकत्र हों और वहीं बैठक करें। इसके बावजूद, हाल के दिनों में कई बीजद नेताओं को शंख भवन के बाहर बैठक करते देखा गया है।

    इसी क्रम में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बॉबी दास के साथ जाजपुर के बीजद नेता प्रमिला मलिक के आवास पर क्यों एकत्र हुए।

    सबसे अहम बात यह है कि प्रमिला मलिक का सरकारी आवास शंख भवन से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। इसके बावजूद नेताओं का उनके घर पर मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    खासकर जाजपुर के बीजद नेताओं की इस बैठक को लेकर अब राज्य की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है और अटकलों का दौर जारी है।

