Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nuapada Bypoll: बीजद को लग सकता है बड़ा झटका, दिग्गज नेता के भाजपा में शामिल होने की अटकलें

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में होने वाले उपचुनाव से पहले, बीजद को एक संभावित झटका लग सकता है। क्षेत्र के एक प्रमुख नेता के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना है। इस घटनाक्रम ने उपचुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव से पहले बीजेडी को एक बड़ा झटका लग सकता है।बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर पटनायक बीजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राज्य भाजपा कार्यालय में आयोजित होने वाले एक मिश्रण समारोह में अमर पटनायक के शामिल होने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2018 में पूर्व आईए एंड एएस अधिकारी अमर पटनायक बीजेडी में शामिल हुए थे।मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद बीजेडी ने उन्हें आईटी सेल का प्रमुख बनाया। अमर पटनायक ने लगातार सक्रिय रहकर काम किया और इसके परिणामस्वरूप 2019 में बीजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा।

    राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे और राज्य से जुड़े कई मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाया।उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले भी किए और बीजेडी की नीतियों का बचाव किया।

    हालांकि अब स्थिति बदलती दिखाई दे रही है।राज्य की राजनीति में नई चर्चा तेज हो गई है कि अमर पटनायक बीजेडी छोड़ सकते हैं, वह भी नुआपड़ा उपचुनाव से पहले। चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बीच उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा ने सियासी हलचल बढ़ा दी है।

    जानकारी के अनुसार, वे जल्द ही राज्य भाजपा कार्यालय में कमल का दामन थाम सकते हैं, जहां राज्य भाजपा अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।इसी कार्यक्रम में नुआपड़ा के कुछ अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं।