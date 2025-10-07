Odisha News: ओडिशा में भाजपा नेता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल

ओडिशा के बरहमपुर में बीजेपी नेता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार अपराधियों ने पंडा को उनके घर के पास गोली मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं बीजेपी नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बरहम शहर शहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आयी है। सोमवार की रात लगभग 10 बजे बरहमपुर नगर क्षेत्र में बीजेपी नेता और राज्य वकील परिषद के सदस्य पितबास पंडा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, पितबास पंडा अपने घर के पास थे, तभी दो अज्ञात अपराधी बाइक पर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो गए। गोली पितबास की छाती में लगी और वे तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर स्थिति में तुरंत एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छुट्टी पर थे एसपी पितबास पंडा बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके थे। वे लगातार राज्य सरकार की विभिन्न कथित भ्रष्टाचार की घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं।हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किसने और किस मकसद से किया।