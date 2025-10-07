Language
    Odisha News: ओडिशा में भाजपा नेता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    ओडिशा के बरहमपुर में बीजेपी नेता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार अपराधियों ने पंडा को उनके घर के पास गोली मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं बीजेपी नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

    भाजपा नेता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बरहम शहर शहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आयी है। सोमवार की रात लगभग 10 बजे बरहमपुर नगर क्षेत्र में बीजेपी नेता और राज्य वकील परिषद के सदस्य पितबास पंडा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए।

    सूत्रों के अनुसार, पितबास पंडा अपने घर के पास थे, तभी दो अज्ञात अपराधी बाइक पर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो गए।

    गोली पितबास की छाती में लगी और वे तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर स्थिति में तुरंत एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    छुट्टी पर थे एसपी

    पितबास पंडा बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके थे। वे लगातार राज्य सरकार की विभिन्न कथित भ्रष्टाचार की घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं।हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किसने और किस मकसद से किया।

    गौरतलब है कि मंगलवार को यह घटना उस समय हुई, जब बरहमपुर एसपी शरवण विवेक एम और बैद्यनाथपुर थानाध्यक्ष सुचित्रा परिड़ा छुट्टी पर थे। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    बीजेपी नेताओं ने जताया शोक

    सूत्रों के अनुसार, परिवहन मंत्री विभूति जेना समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गोलीबारी ने शहर में भय का माहौल बना दिया है।

    बीजेपी नेता पितबास पंडा की हत्या से राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। पार्टी नेताओं ने घटना की निंदा की है और राज्य सरकार से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

