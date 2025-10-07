Language
    Odisha News: कटक में धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी, कर्फ्यू में दी गई ठील; इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    कटक में दो गुटों के बीच हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन धीरे-धीरे शांति लौट रही है। शहर में अभी भी कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और सुरक्षा बल तैनात हैं। दुकानें और बाजार बंद हैं केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। ।

    कटक में हिंसा के तीसरे दिन हटाया गया कर्फ्यू

    संवाद सहयोगी, कटक। कटक जिले के 13 थाना में लगाया गया कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि आज शाम तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कटक में दो गुट में हुई हिंसक घटना के बाद जिले के 13 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

    कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था, हालांकि इसके बाद कर्फ्यू को और बढ़ाने के संदर्भ में कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे लोग आम दिन की तरह शहर में निकलने लगे हैं।

    शहर में 60 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही 8 कंपनियां केंद्रीय बलों- सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान भी ड्यूटी पर तैनात हैं।

    इंटरनेट पर प्रतिबंध अभी भी जारी 

    कटक जिला प्रशासन की सिफारिश पर गृह विभाग ने इंटरनेट प्रतिबंध लागू किया है। यह प्रतिबंध सीएमसी, सीडीए और बयालिशी मौजा क्षेत्रों में प्रभावी है।

    व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया सेवाएं बंद हैं। हालांकि, रेलवे, बैंक और विभिन्न सरकारी सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

    पिछले शुक्रवार को कटक में विसर्जन के दौरान दरघाबाजार के पास दो समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई थी, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गई। इस घटना में आम नागरिकों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे।

    घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए थे। स्थिति के बिगड़ने के संकेत मिलने पर पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

    दंगा नियंत्रण वाहन 'वज्र' और एके-47 से लैस पुलिस वाहन कर रहा है गश्त

    कटक में दो गुट में हुई हिंसक घटना के बाद इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए क्राइम ब्रांच की ओर से अतिरिक्त एसपी सम्पद दास के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विशेष सेल गठित किया गया है।

    कर्फ्यू के दौरान कानून-व्यवस्था के एडीजी संजय कुमार, पुलिस आयुक्त एस. देवदत्त सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल, कटक के प्रभारी आईजी (कार्मिक) प्रवीण कुमार, डीआईजी युगल किशोर बनेथ ने स्थिति की समीक्षा की।

    कटक शहर में दंगा नियंत्रण वाहन 'वज्र' और एके-47 से लैस पुलिस वाहन गश्त कर रहे हैं। ओडिशा पुलिस की 50 प्लाटून फोर्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की 27 प्लाटून फोर्स शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात की गई है।

    दूसरी ओर, दरघाबाजार में हुए उपद्रव को लेकर दरघाबाजार थाना आईआईसी राकेश कुमार बेहरा की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 191(2), 191(3), 296, 115(2), 117(4), 121(1), 121(2), 132, 326(G), 351(3), 109(1), 190 तथा सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने की धारा 4 और शहरी पुलिस एक्ट की धारा 96 के तहत मामला (केस नं. 260) दर्ज किया है।

    अवैध रूप से शोभायात्रा निकालने, कदमरसूल के पास पुलिस को गालियां देने और धक्का-मुक्की करने, पुलिस पर हमला करने, पथराव करने, दुकानों में आग लगाने जैसी शिकायतों पर मामला दर्ज हुआ है।

    प्रदर्शनकारियों पर लगभग 30 दुकानों को जलाने, 10 कारों और 6 बाइक को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।घटना में 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

