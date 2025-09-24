Odisha Politics: BJD ने श्रीमयी मिश्रा को पार्टी किया बाहर, सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई थी हलचल

यही नहीं, मयूरभंज के पूर्व जिला सचिव प्रवीर चंद्र स्वांई और कप्तिपड़ा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चंद्र स्वांई को भी आदेश में निलंबित नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि, इस फैसले में सबसे ज्यादा सुर्खियां श्रीमयी मिश्रा के नाम ने बटोरी हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजू जनता दल (बीजद) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला प्रकोष्ठ की महासचिव श्रीमयी मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया।

निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमयी मिश्रा ने कहा, "मैंने कभी अपने आत्मसम्मान और गरिमा से समझौता नहीं किया, न ही करूंगी। पिछले एक साल से मैं पार्टी से जुड़ी नहीं हूं, यहां तक कि मैंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण भी नहीं कराया। अगर ऐसी पार्टी मुझे निलंबित करती है, तो लोग केवल हंसेंगे।"

इंटरनेट मीडिया पोस्ट से उठा बवाल

बीजेडी में सक्रिय महिला नेताओं में गिनी जाने वाली श्रीमयी मिश्रा की छवि काफी प्रभावशाली रही है। ऐसे में उनका निलंबन राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाला माना जा रहा है।

निलंबन आदेश में भले ही सीधे कारणों का उल्लेख न हो, लेकिन यह कदम उनके हालिया इंटरनेट मीडिया पोस्ट के बाद उठाया गया माना जा रहा है।

दरअसल, श्रीमयी मिश्रा ने महाभारत का उदाहरण देते हुए एक पोस्ट में बिना नाम लिए बीजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तुलना ‘धृतराष्ट्र’ से कर डाली थी।

उन्होंने लिखा था, "कुछ लोग धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं और गलतियों को रोक नहीं पाते। इतिहास ऐसे अयोग्य राजाओं को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि उनकी चुप्पी ही त्रासदी का कारण बनती है।"

राजनीति में गरमा-गरमी

उनकी इस टिप्पणी ने न केवल इंटरनेट मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया बल्कि बीजेडी के भीतर भी बहस छेड़ दी। यही विवाद अब उनके निलंबन की वजह माना जा रहा है।

