    राउरकेला में ट्रेन से कटकर दो सगे भाइयों की मौत, कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:03 PM (IST)

    राउरकेला में मोबाइल मरम्मत कराकर लौट रहे दो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। यह दुखद घटना रेलवे ट्रैक पार करते समय हुई जब वीरमित्रपुर-पैसेंजर ट्रेन ने उन्हें चपेट में ले लिया। मृतकों की पहचान रंजन पात्र और जगन पात्र के रूप में हुई है जिनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

    राउरकेला में ट्रेन से कटकर दो सगे भाइयों की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। मोबाइल की मरम्मत कराने गए दो सगे भाइयों की मंगलवार रात ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दुखद घटना उस वक्त हुई जब दोनों भाई मरम्मत करवाकर घर लौटते समय रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे।

    अचानक सामने से आ रही वीरमित्रपुर-पैसेंजर ट्रेन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बसंती कॉलोनी हरिपुर बस्ती निवासी रंजन पात्र (18 वर्ष) और उसका छोटा भाई जगन पात्र (15 वर्ष) के रूप में हुई है।

    दोनों की मौत की खबर फैलते ही इलाके में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार, रंजन अपनी मां के साथ उदितनगर की एक होटल में काम करता था, जबकि उसकी बहन पास के एक मोबाइल दुकान में नौकरी करती है।

    छोटा भाई जगन उदितनगर सरकारी उच्च विद्यालय की कक्षा नौ का छात्र था। सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे दोनों भाई बहन को उसके कार्यस्थल से लेने गए। बहन को घर छोड़ने के बाद वे फिर मोबाइल की मरम्मत कराने उदितनगर लौटे।

    मरम्मत कर वापस घर आते समय रात करीब साढ़े नौ बजे हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों भाई रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी बरसुंआ से वीरमित्रपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी।

    जोरदार धक्के से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर राउरकेला रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजवाया। इधर, अचानक हुई इस हृदयविदारक दुर्घटना से हरिपुर बस्ती शोक में डूब गई है।