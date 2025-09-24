Language
    राउरकेला में कई दिनों से बंद गुमटी से लाश मिलने से हड़कंप, सुबह दुर्गंध फैलने पर हुआ खुलासा

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:57 AM (IST)

    राउरकेला के पावर हाउस पार्किंग में मुस्ताक बैटरी रिपेयरिंग शॉप से दुर्गंध आने पर सनसनी फैल गई। दुकान कई दिनों से बंद थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खिड़की से देखा तो अंदर एक शव मिला। दुकान मालिक मुस्ताक शहर से बाहर है इसलिए शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है।

    गुमटी से लाश मिलने से हड़कंप। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। शहर के पावर हाउस पार्किंग स्थित गणेश पूजा मैदान के सामने बुधवार सुबह सनसनी फैल गई, जब एक बंद गुमटीनुमा दुकान से तेज दुर्गंध निकलने लगी।

    आसपास के लोगों ने जांच की तो मामला मुस्ताक बैटरी रिपेयरिंग शॉप का निकला, जो कई दिनों से बंद थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुमटी की छोटी खिड़की से अंदर झांकने पर भीतर एक शव पड़ा होने की पुष्टि हुई।

    चूंकि दुकान मालिक मुस्ताक इन दिनों शहर से बाहर है, इसलिए शव की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरकर सील कर दिया है।

    फॉरेन्सिक टीम को बुलाया गया है और उसके पहुंचने के बाद ही शव को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत हादसे, बीमारी या किसी आपराधिक कारण से हुई है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा।

