    सिंगर जुबीन गर्ग केस में बड़ा एक्शन, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:23 AM (IST)

    सिंगर जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल डेस्क के अनुसार दोनों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया है। पुलिस उनसे जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पूछताछ कर रही है। यह गिरफ्तारी मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    पुलिस ने बताया कि जुबीन गर्ग के मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर से पूछताछ हो रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग के मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के चीफ ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि जुबीन गर्ग के मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर से पूछताछ हो रही है। 

    एयपोर्ट और गुरुग्राम में हुई गिरफ्तारी

    महंत को सिंगापुर से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया।

    असम सरकार ने 19 सितंबर को समुद्र में डूबने से सिंगापुर में गायक की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने महंत, शर्मा और सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्यों और महोत्सव के लिए सिंगापुर गए लोगों सहित कई लोगों को पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए थे।

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले कहा था कि श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से 'लुकआउट नोटिस' जारी किया गया था। इसमें उन्हें 6 अक्टूबर तक सीआईडी ​​के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

