'ये जुबीन का असम है, नेपाल नहीं बनने देंगे', CM हिमंता की सख्त टिप्पणी; आयोजकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं।

फेसबुक लाइव में सरमा ने कहा कि दोनों को 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा, अन्यथा पुलिस उनकी तलाश में अभियान तेज कर देगी। उन्होंने कहा, "चूंकि दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वे अभी आएं। लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना ही होगा। उन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।"

'सीआईडी के सामने पेश नहीं होना है तो अदालत जाओ' मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर वे सीआईडी ​​के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गर्ग की मौत की घटनाओं की जांच कर रही है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।'