Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ये जुबीन का असम है, नेपाल नहीं बनने देंगे', CM हिमंता की सख्त टिप्पणी; आयोजकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:31 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों को 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा नहीं तो पुलिस उनकी तलाश में अभियान तेज कर देगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने किया बड़ा खुलासा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेसबुक लाइव में सरमा ने कहा कि दोनों को 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा, अन्यथा पुलिस उनकी तलाश में अभियान तेज कर देगी। उन्होंने कहा, "चूंकि दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वे अभी आएं। लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना ही होगा। उन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।"

    'सीआईडी के सामने पेश नहीं होना है तो अदालत जाओ'

    मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर वे सीआईडी ​​के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गर्ग की मौत की घटनाओं की जांच कर रही है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।'

    मामले की जांच को लेकर सीएम सरमा ने दी जानकारी

    उन्होंने आगे कहा कि महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वह ज्यादा देर तक बाहर न रह सकें। सरमा ने कहा कि सरकार सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाने की प्रक्रिया में है और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने के लिए शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

    अमित शाह से कही बड़ी बात

    उन्होंने आगे कहा, "मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस ज़ुबीन को न्याय नहीं दिला पाएगी, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे।"

    सरमा ने लोगों से संयम बरतने और "ज़ुबीन के नाम पर असम को नेपाल बनाने की कोशिश में सरकार विरोधी राजनीति" में शामिल न होने का भी आग्रह किया।

    यह भी पढ़ें: जुबीन गर्ग की मौत मामले में गवाहों को नोटिस जारी, CID ने 10 दिन के भीतर पेश होने को कहा