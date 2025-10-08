जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगर का चचेरा भाई गिरफ्तार, सिंगापुर यॉट पार्टी से क्या है कनेक्शन?
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर है कि उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सिंगापुर यॉट पार्टी में जुबीन के साथ वह भी शामिल थे। सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में 27 सितंबर को मौत हो गई थी। सिंगर के मौत की जांच राज्य की सीआईडी कर रही है।
दरअसल, सिंगर जुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। इस पूरे मामले में अभी तक कुल पांच गिरफ्तारी हुई है। जुबीन गर्ग 20 सितंबर से सिंगापुर में होने वाले तीन दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे।
डूबने से हुई थी जुबीन की मौत
52 साल के गायक जुबीन गर्ग की मौत पिछले महीने सिंगापुर के एक याट में पार्टी के दौरान समुद्र में तैरने गए थे, जहां उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए मृत पाए गए। जुबीन गर्ग की मौत के बाद इस कार्यक्रम को रद कर दिया गया था।
जुबीन के साथ गए थे चचेरे भाई
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगर के साथ ही उनके चचेरे भाई संदीपन सिंगापुर गए थे। वह यॉट पार्टी में भी मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद एसआईटी संदीपन को अदालत में पेश करेगी।
