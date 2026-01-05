क्या उमर खालिद, शरजील इमाम जेल से बाहर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा जमानत याचिकाओं पर फैसला 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम आखिरकार जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह सोमवार, 5 जनवरी को पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में पांच अन्य आरोपियों के साथ उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है।