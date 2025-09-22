जीएसटी 2.0 बस 'चिंगारी', विकसित भारत के लिए ईंधन जरूरी; एक्सपर्ट ने बताया- कैसे बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय

जीएसटी में हालिया सुधार एक अच्छी शुरुआत है लेकिन भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अर्थव्यवस्था को पूरी क्षमता से आगे बढ़ाने के लिए भूमि श्रम न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की एक नई लहर की जरूरत है। एमएसएमई को भी जीएसटी से जुड़ी परेशानियों से...

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सुधारों की कभी कमी नहीं रही। बस कमी रही है तो टिके रहने की शक्ति की। साल 2019 में कॉरपोरेट कर में कटौती को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया। फिर भी इसने निवेश को बढ़ावा देने के बजाय बैलेंस शीट को और ज्यादा मोटा कर दिया।

व्यक्तिगत आयकर में बदलाव से आबादी के बमुश्किल 3 प्रतिशत हिस्से पर असर पड़ा। फिर भी, हर प्रयास ने एक नया आयाम स्थापित किया है। सुधार का एजेंडा महत्वाकांक्षा और देरी के बीच झूल सकता है, लेकिन इसकी दिशा आगे बढ़ रही है।

इन असमान कदमों के बीच जीएसटी की दरों में कटौती अलग है। यह कर छूट से कम आकर्षक, निजीकरण से कम नाटकीय, लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह कंपनियों के व्यापार और परिवारों के खर्च करने के तरीके को नया रूप देता है। जीएसटी को जो अलग बनाता है, वह है इसकी पहुंच, भारत की तीन-चौथाई से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती हैं।

जीएसटी ने क्‍या बदला? जमशेदपुर की किराना दुकान से लेकर हैदराबाद की डिजिटल कार्ट तक, टैक्स से बचना नामुमकिन है। आयकर में मिलने वाली छूट के उलट जीएसटी में कटौती का असर कीमतों पर और इस तरह घरेलू खर्च करने की क्षमता पर तुरंत पड़ता है।

फिर भी, कोई भी एक सुधार, चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिला सकता। जीएसटी चिंगारी हो सकता है, लेकिन इस अलाव को और ईंधन की जरूरत है। भारत परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा कोई कल्पना नहीं है। एक युवा कार्यबल, डिजिटल रेल, वित्तीय समावेशन और व्यापक आर्थिक स्थिरता निरंतर विकास के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन संरचनात्मक बाधाएं अभी भी विकट हैं।

क्या है सबसे पुरानी बाधा? भूमि और श्रम सबसे पुरानी बाधाएं हैं। पुराने अधिग्रहण नियमों और अस्पष्ट भूमि अभिलेखों के कारण निवेश बाधित है। श्रम कानून, समेकित होते हुए भी, असमान रूप से लागू होते हैं। श्रम नियमों में लचीलापन, मजबूत सामाजिक सुरक्षा के साथ, सुरक्षा से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा कर सकता है।

अर्थव्यवस्था की रीढ़, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे 11 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देते हैं और जीडीपी 30 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। फाइलिंग में हर माह कितना समय लगता है? एमएसएमई नियमों के अनुपालन के बोझ से दबे हुए हैं। औपचारिकता ने उन्हें जीएसटी में तो धकेल दिया है, लेकिन साथ ही इंस्पेक्टर राज की छाया में भी वापस ला दिया है, जिसमें रिफंड में देरी, आडिट और कागजी कार्रवाई से नकदी खत्म हो रही है।